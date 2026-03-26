Petrolier turcesc încărcat cu ţiţei, atacat cu dronă lângă Bosfor. Nava plecase din portul rusesc Novorossiisk

Un petrolier turcesc încărcat cu țiței a fost ținta unui atac cu dronă în Marea Neagră, în apropiere de Istanbul. Nava, aflată sub sancțiuni europene și considerată parte din așa-numita "flotă fantomă", a suferit avarii după ce a fost lovită în larg, la doar câteva zeci de kilometri de Bosfor.

Un petrolier turcesc încărcat cu țiței a fost vizat de un atac cu dronă în Marea Neagră, în apropiere de Istanbul, potrivit postului de televiziune NTV, citat de Bloomberg.

Atacul asupra navei M/T Altura a avut loc la aproximativ 15 mile nautice de Strâmtoarea Bosfor. Petrolierul plecase din portul rusesc Novorossiysk, situat pe coasta de nord-est a Mării Negre, și transporta aproximativ 140.000 de tone de petrol.

Lovit de dronă și de un vehicul naval fără pilot

Petrolierul, care aparține companiei turce Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S., este vizat de sancțiuni ale Uniunii Europene și este clasificat drept navă din așa-numita "flotă fantomă" pe platforma MarineTraffic.

Conform relatărilor, nava a fost lovită atât de o dronă aeriană, cât și de un vehicul de suprafață fără pilot, relatează publicaţia Turkiye Today. În urma atacului, au fost raportate avarii în partea superioară a navei și în camera motoarelor.

Echipajul petrolierului Altura a emis un apel de urgență, fiind asistat de nava aflată în apropiere, Erdek. Potrivit comunicațiilor radio, camera motoarelor lua apă, însă nu au fost raportate victime.

La fața locului au fost trimise navele Rescue 11 și Rescue 12 ale Direcției Generale pentru Siguranță de Coastă din Turcia, precum și ambarcațiunea rapidă Coastal Safety 5.

Istoric controversat și legături sensibile

Potrivit publicației maritime turce Haber Denizde, petrolierul a operat anterior în flota Besiktas Maritime sub numele Besiktas Dardanelles.

Ulterior, în mai 2024, nava a fost achiziționată de compania Kayseri Shipping, cu sediul în Panama, și redenumită Kayseri. În noiembrie 2025, a fost cumpărată de compania Pergamon Maritime din Istanbul și redenumită Altura.

Petrolierul, cu o capacitate de 163.750 tone deadweight, a fost ulterior supus unor sancțiuni succesive.

Nava, sub sancțiuni internaționale

Nava a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene la 24 octombrie 2025, urmată de Elveția și Ucraina la 13 decembrie 2025 și de Regatul Unit la 24 februarie 2026.

Anunțurile privind sancțiunile arată că Hector Varela De Leon, fondatorul Kayseri Shipping, a fost inclus pe lista de sancțiuni a Statelor Unite în iulie 2025.

De asemenea, compania ar fi deținută de Mohammad Hossein Shamkhani, fiul lui Ali Shamkhani, secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, care a fost asasinat de Israel în februarie 2026.

