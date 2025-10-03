Franța l-a eliberat pe căpitanul petrolierului Boracay din flota fantomă rusă. Putin o acuză de piraterie

Comandantul și secundul său au fost readuși la bordul petrolierului rusesc "Boracay", care și-a reluat traseul în noaptea de joi spre vineri. Căpitanul chinez trebuie să se prezinte în fața tribunalului din Brest pe 23 februarie 2026 pentru "refuz de a se conforma" ordinelor autorităţilor franceze. Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat Franţa de "piraterie".

Comandantul și secundul său au fost readuși la bordul petrolierului "Boracay" din flota fantomă rusă, care și-a reluat traseul în noaptea de joi spre vineri, a anunțat o sursă apropiată dosarului, potrivit Le Figaro.

"Au fost readuși pe nava lor la finalul reținerii preventive", a precizat sursa, menționând că comandantului chinez i s-a înmânat o citație pentru a se prezenta în fața tribunalului din Brest pe 23 februarie 2026, pentru "refuzul de a se conforma".

Petrolierul rusesc "Boracay", abordat de autoritățile franceze, şi-a reluat traseul spre Canalul Suez, potrivit site-urilor MarineTraffic și Vesselfinder. Nava, cu o lungime de 244 de metri, pretinde că arborează pavilionul Beninului și a fost inclusă pe lista neagră a Uniunii Europene pentru că face parte din "flota fantomă" formată din petroliere vechi, cu proprietate incertă, care evită sancțiunile occidentale impuse Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Putin a acuzat Franţa de "piraterie"

Președintele rus Vladimir Putin a denunțat reținerea petrolierului ca fiind un act de piraterie și a susținut că Parisul a inițiat această acțiune din motive de politică internă.

"Nu există alt mod de a distrage atenția populației, a cetățenilor Franței, de la problemele interne dificile care sunt greu de rezolvat (...) Nu a existat absolut niciun motiv pentru a captura petrolierul în apele neutre", a spus Putin la un forum de experți în politică externă desfășurat în stațiunea rusească Soci, de la Marea Neagră.

Preşedintele rus a averizat că o astfel de acțiune ar putea provoca o confruntare.

"Este piraterie, și cum tratezi cu pirații? Îi distrugi. Asta nu înseamnă că mâine va izbucni un război pe toate oceanele lumii, dar cu siguranță riscul unei confruntări va crește semnificativ", a declarat Vladimir Putin.

Preşedintele francez Emmanuel Macron nu a exclus ca nava să fi fost implicată în zborurile de drone deasupra Danemarcei, în timp ce naviga săptămâna trecută în largul coastelor țării nordice.

"Sunt foarte prudent, deoarece serviciile noastre și justiția încă investighează. Nu exclud deloc acest lucru, dar nu pot, în acest moment, să atribui clar și să stabilesc o legătură certă între aceste două fenomene", a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele rus a negat că la bordul navei s-ar fi aflat drone.

Macron a anunţat o reuniune a şefilor de stat-major europeni privind "flota fantomă" a Rusiei

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că şefi de stat-major europeni se vor reuni pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei - navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale.

Macron a cerut să se facă un "pas" în "politica de obstrucţionare" a vaselor respective".

"Este extrem de important să creştem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina", a declarat Emmanuel Macron la Copenhaga, după un summit al şefilor de stat şi de guvern.

El a estimat volumul comerţului petrolier respectiv la "peste 30 de miliarde de euro" care intră în bugetul Rusiei, acoperind "30 până la 40% din efortul de război" al acesteia.

