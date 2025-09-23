Plan secret de prăbușire a rețelelor mobile, dejucat la New York: Sute de servere și 100.000 de SIM-uri

Secret Service a anunțat marți că a descoperit și eliminat o operațiune secretă, de amploare, în New York, care ar fi putut perturba rețelele de telefonie mobilă. Rețeaua, formată din peste 100.000 de cartele SIM și 300 de servere, permitea mesaje anonime și criptate și avea potențialul de a afecta inclusiv serviciile de urgență. Oficialii au precizat că sistemul putea trimite până la 30 de milioane de SMS-uri pe minut. Deşi descoperirea a avut loc chiar înaintea Adunării Generale ONU, nu există dovezi clare că operațiunea viza evenimentul. Dispozitivele descoperite erau atât de puternice încât ar fi putut bloca sau dezactiva antenele de telefonie mobilă din metropola americană.

Secret Service a distribuit imagini care arată zeci de cartele SIM conectate la dispozitive electronice, 23 septembrie 2025 - Secret Service

O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicaţiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunţat marţi autorităţile americane, relatează AFP.

"În plus faţă de permiterea efectuării de apeluri telefonice anonime conţinând ameninţări, aceste dispozitive pot fi folosite pentru a desfăşura o varietate de atacuri ce vizează telecomunicaţiile", a declarat, într-un comunicat, Serviciul Secret al SUA, responsabil pentru protecţia înalţilor funcţionari politici americani.

ceasta include oprirea funcţionării antenelor de telefonie mobilă, posibilitatea de a desfăşura atacuri de tip refuzare a serviciului şi de facilitare a comunicărilor anonime şi criptate între actori potenţial rău intenţionaţi şi organizaţii infracţionale", conform sursei citate.

Preşedintele american, Donald Trump, are programat să susţină marţi o intervenţie la ONU în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, care reuneşte lideri din întreaga lume.

Serviciul Secret a anunţat că dispozitivele electronice confiscate se aflau pe o rază de aproximativ 50 de de kilometri în jurul sediului ONU din New York.

în timp ce anchetatorii nu au găsit nicio dovadă directă care să lege sistemul de o amenințare la adresa evenimentului ONU, reprezentanți ai Secret Service, care au vorbit sub protecția anonimatului au confirmat că rețeaua nu mai este activă.

Agenţia federală americană a distribuit imagini care arată zeci de cartele SIM conectate la dispozitive electronice. "Având în vedere momentul, locul şi riscul unei perturbări semnificative a telecomunicaţiilor din New York pe care aceste dispozitive le reprezentau, agenţia a acţionat rapid pentru a dezmembra această reţea", conform comunicatului.

Examinarea dispozitivelor şi investigaţia sunt încă în curs de desfăşurare, dar "primele analize dovedesc existenţa unor comunicări între actori statali ce reprezintă o ameninţare pentru state şi indivizi cunoscuţi de autorităţi", se arată în comunicatul Serviciului Secret american.

