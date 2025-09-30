Antena Meniu Search
Video Planul lui Donald Trump pentru Gaza, lăudat la nivel internaţional. Avertismentul lui Netanyahu

Donald Trump a anunţat un plan de pace în Fâşia Gaza. Alături de Benjamin Netanyahu, liderul de la Casa Albă a anunţat că propunerea presupune ca, în termen de 72 de ore, toţi ostaticii să fie eliberaţi.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 09:58

În plus, ar urma să fie format şi consiliul de pace condus chiar de Trump care să supravegheze punerea în aplicare a planului.

Planul amplu al lui Donald Trump pentru pace are 20 de puncte şi presupune ca Gaza să fie demilitarizată. Anunţul a fost făcut în timpul vizitei premierului Israelului la Casa Albă.

În plus, Israelul ar elibera sute de deținuți, iar ajutorul umanitar ar fi trimis imediat în Fâșia Gaza. De asemenea, conform planului, Hamas nu va mai avea niciun rol în guvernarea enclavei şi va exista un consiliu de pace condus chiar de Trump care să supravegheze punerea în aplicare a propunerii.

În Tel Aviv, vestea a fost primită cu speranţă, dar în acelaşi timp şi cu teamă.

La realizarea planului au contribuit mai mulţi lideri mondiali, iar mişcarea a fost lăudată inclusiv de oficialii din Europa.

Forumul familiilor, principala organizaţie israeliană a rudelor ostaticilor deţinuţi în Gaza, a salutat luni planul de pace american pentru Gaza şi a îndemnat comunitatea internaţională să facă presiuni asupra Hamas pentru a-l accepta, notează AFP.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

