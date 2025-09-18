Planul lui Putin pentru noua generaţie de lideri politici ai Rusiei. Trebuie să fie veterani de război

Vladimir Putin a declarat că viitoarea generație de lideri politici ai Rusiei ar trebui să provină dintre veteranii războiului din Ucraina, oameni " care au fost dispuși să-și riște sănătatea și viața pentru patrie ".

18 septembrie 2025 - Președintele Vladimir Putin s-a întâlnit cu liderii partidelor din Duma de Stat, la reședința Novo-Ogaryovo, lângă Moscova - Profimedia

Vladimir Putin a anunțat, în cadrul unei întâlniri cu liderii facțiunilor politice din Duma de Stat, că Rusia trebuie să identifice și să promoveze persoane cu experiență directă pe frontul din Ucraina, relatează Newsweek.

Naționalism, consolidat prin veterani

"Astfel de oameni trebuie promovați. Ei vor fi succesorii noștri", a declarat Putin, citat de agenția TASS. Liderul rus a punctat că acești veterani trebuie să participe la alegeri și să fie susținuți pentru funcții de conducere.

Articolul continuă după reclamă

De la începutul invaziei din februarie 2022, Rusia a trimis pe front peste 1,5 milioane de persoane, potrivit unor estimări recente, inclusiv foști deținuți eliberați pentru a lupta. Pierderile umane din armata rusă ar depăși 130.000 de morți, conform unor surse independente, iar întoarcerea veteranilor aduce deja o criză socială latentă: traume, marginalizare și o potențială creștere a violenței.

Context

Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în urmă cu aproape trei ani. A mobilizat sute de mii de oameni și chiar a eliberat deținuți din închisori pentru a-i trimite pe front.

Potrivit datelor adunate de publicația independentă Mediazona și BBC, numărul soldaților ruși morți a ajuns la cel puțin 130.150. În total, peste 1,5 milioane de persoane ar fi participat la război până la începutul anului 2025, susține expertul britanic Mark Galeotti, într-un raport pentru Global Initiative against Transnational Organized Crime.

O parte dintre cei care supraviețuiesc se întorc acasă profund marcați psihologic. Autoritățile se confruntă cu o nouă problemă: reintegrarea veteranilor și riscul unei creșteri a criminalității violente, pe fondul traumelor de război.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰