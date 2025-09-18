Zelenski: Armata ucraineană a lansat o contraofensivă pe frontul de est. Cât teritoriu a recuperat

Președintele Volodimir Zelenski a anunţat joi într-un mesaj video pe rețelele de socializare că armata ucraineană desfășoară "în aceste săptămâni" o operațiune de contraofensivă reușită pe frontul din Donețk.

Preşedintele ucrainean a anunţat că i-a vizitat pe soldaţii din regiunea Doneţk, într-o locație nedezvăluită. ''M-am întâlnit cu soldaţii noştri participanţi la contraofensiva de la Dobropilia'', a scris Zelenski pe social media.

"În aceste săptămâni desfășurăm una dintre operațiunile noastre de contraofensivă. Băieții sunt grozavi. Pe direcția Donețk, în zona Pokrovsk, Dobropillia. Lupte grele, dar am reușit să provocăm pierderi semnificative rușilor", a transmis Zelenski pe social media. La jumătatea lunii august, trupele ruse au reuşit o penetrare în această zonă, înainte de a fi stopate după câteva zile de armata ucraineană.

Liderul ucrainean a mai relatat că, de la începutul acestei contraofensive, trupele ucrainene au eliberat deja 160 km² de teritoriu ucrainean și șapte localități, iar alte 170 km² și nouă localități au fost "curățate de ocupanţi".

Zelenski spune că datorită acțiunilor ucrainene, rușii nu mai pot trece la ofensivă în acea zonă, chiar dacă aveau acest plan pregătit de mult. În plus, tot potivit lui Zelenski, Ucraina a capturat aproape 100 de militari ruși și se așteaptă să mai captureze și alții. Pierderile rușilor doar în zona Pokrovsk în aceste săptămâni au depășit 2.500 de persoane, dintre care peste 1.300 au fost uciși, mai susţine liderul de la Kiev.

''Pas cu pas, luptătorii ne eliberează pământul: de la începutul operaţiunii, 160 de kilometri pătraţi şi şapte localităţi au fost recuperate. De fapt, forţele noastre privează ocupantul de oportunitatea de a realiza o operaţiune ofensivă completă, pe care o planificase de mult timp'', a adăugat şeful statului ucrainean.

Poliţia ucraineană a transmis că cinci civili au fost ucişi joi dimineaţă în timpul unei lovituri ruse în oraşul Kostiantinivka, situat tot în regiunea Doneţk, la circa 40 de kilometri de Dobropilia. Potrivit poliţiei, trei bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 62 de ani şi 74 de ani, au fost ucişi într-un bombardament care a lovit zona rezidenţială din Kostiantinivka.

