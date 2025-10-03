Poliția din Manchester a anunțat identitatea suspectului care a ucis doi oameni și a rănit alți trei în fața unei sinagogi, în timpul sărbătorii Yom Kippur. Acesta se numeşte Jihad al-Shamie şi este un cetăţean britanic de 35 de ani, de origine siriană.

Poliţia a anunţat cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute - Profimedia

Jihad al Shamie sosit în Regatul Unit în copilărie și a fost naturalizat în 2006. El a fost împușcat mortal de forțele de ordine la scurt timp după incident, deoarece exista suspiciunea că purta un dispozitiv exploziv, potrivit Mediafax.

Doi bărbați de 30 de ani și o femeie de aproximativ 60 au fost arestați sub acuzația de comitere, pregătire și instigare a unor acte de terorism.

Joi, atacatorul a intrat cu mașina în oameni în fața unei sinagogi joi, în nordul Angliei, și apoi a început să-i înjunghie, ucigând doi oameni și rănind grav trei.

În urma atacului, Poliția Metropolitană din Londra, care conduce operațiunile antiteroriste, a declarat atacul de la o sinagogă din Manchester drept atac terorist.

