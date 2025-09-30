Politico: Costa pregătește ocolirea veto-ului lui Orban pentru extinderea UE cu Ucraina și R. Moldova

Regulile Uniunii Europene, care cer acordul tuturor celor 27 de state membre pentru a accepta noi candidați, vor fi supuse unei dezbateri importante la summitul de săptămâna aceasta de la Copenhaga, scrie POLITICO .

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, conduce o inițiativă pentru a avansa candidatura Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei. Costa caută sprijin în capitalele europene pentru a simplifica procesul de aderare și a debloca situația privind Ucraina și Moldova, potrivit unor diplomați citați de Politico.

Premierul ungar Viktor Orban a folosit dreptul de veto al țării sale pentru a bloca pașii Ucrainei către aderare. În prezent, regulile cer unanimitate la fiecare etapă a negocierilor de aderare. Moldova, care este "cuplată" de Bruxelles cu Ucraina în acest proces, nu poate avansa nici ea atâta timp cât blocajul persistă.

Cum încearcă Costa să ocolească veto-ul lui Orban

Conform propunerii lui Costa, deschiderea unor "clustere de negociere", pași juridici esențiali în drumul către aderare, ar putea fi aprobată prin majoritate calificată, nu prin unanimitate. Închiderea acestora ar necesita în continuare acordul tuturor statelor membre. Această schimbare ar permite Ucrainei și Moldovei să înceapă reformele necesare pentru a progresa, chiar dacă una sau două țări se opun.

Diplomații spun că Antonio Costa și-a prezentat ideile în timpul unui tur de forţă al capitalelor europene și în discuții bilaterale la Adunarea Generală ONU de la New York.

"Extinderea este o prioritate importantă pentru președintele Consiliului European. El o vede drept cea mai importantă investiție geopolitică a UE. De aceea consideră esențial să găsim modalități prin care eforturile de reformă ale Ucrainei să se traducă în pași concreți", a declarat un oficial european.

Între timp, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, va merge luni la Kiev, într-un moment în care Ucraina finalizează procesul de evaluare a legislației cerute pentru a trece la următoarea etapă.

"Ucraina şi-a făcut treaba"

"Toate clusterele au fost analizate într-un timp record. Ucraina și-a făcut treaba. Ucraina este pregătită pentru următorul pas. Acum depinde de statele membre să dea undă verde. Nici Ucraina, nici Europa nu își permit ca ritmul reformelor să încetinească. Acesta este momentul pentru a accelera", a declarat Kos pentru Politico.

