POLITICO: De la Viktor Orbán la Donald Trump. Cum se destramă manualul politicilor iliberale

Modelul iliberal al premierului ungar Viktor Orbán, adoptat de Donald Trump și aliații săi pentru a submina democrația, începe să-și arate limitele. În Ungaria, nemulțumirea publică față de corupție și declinul nivelului de trai a slăbit puterea lui Orbán, iar în SUA primele luni ale mandatului Trump 2.0 reflectă aceleași riscuri: o economie în cădere, servicii publice degradate și o opinie publică tot mai critică.

Președintele american Donald Trump (primul mandat) îl primește pe premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă, la Washington D.C., Statele Unite, pe 13 mai 2019 - Profimedia

De la realegerea președintelui american Donald Trump, s-a vorbit mult despre cum acesta și alți pretendenți la autoritarism au preluat manualul de acțiune al premierului ungar Viktor Orbán pentru subminarea democrației, scrie POLITICO.

Încercând să pună în aplicare un scenariu similar, Trump și aliații săi au intimidat și cooptat ramuri independente ale guvernului, au politizat universitățile, au suprimat disidența din mass-media, și-au recompensat apropiații și familia cu favoruri guvernamentale și au permis unei noi oligarhii autohtone de moguli din domeniul tehnologiei să participe la kleptocrație. Foarte puțini, însă, văd rezultatele inevitabile ale acestui model: o economie în deteriorare și prăbușirea serviciilor de bază care susțin încrederea publicului în guvern. Așadar, când se întoarce valul?

Istoricul Anne Applebaum este printre puținii care trasează clar această legătură, observând că MAGA și alți imitatori ai lui Trump sunt fascinați de manualul iliberal al lui Orbán în principal pentru că acesta cooptă mecanismele democrației, în loc să le atace frontal. Dar ceea ce nu reușesc să vadă sunt consecințele pe termen lung ale corupției, sărăciei, standardelor de viață în scădere, și, esențial, o opinie publică nemulțumită.

Nemulțumirea față de Orbán iese la suprafață

Astăzi, nivelul de insatisfacție față de Orbán în Ungaria, acumulat în spatele fațadei autoritare ani la rând, este în sfârșit vizibil public. Acest lucru s-a văzut în timpul paradei Budapest Pride, care s-a transformat într-un protest masiv anti-Orbán după încercările premierului de a o interzice, și se poate observa acum în sprijinul tot mai mare pentru candidatul opoziției Péter Magyar și partidul său Tisza.

În timpul primului deceniu de guvernare, corupția endemică a Ungariei și manevrele lui Orbán de a acapara democrația au fost în mare parte mascate, sau tolerate, pe fondul unui aflux de fonduri europene și al unei creșteri economice care părea să confirme că "Orbán livrează".

Acum, însă, colapsul sistemului de sănătate și nemulțumirile crescânde față de sistemul educațional, alături de costurile ridicate ale locuințelor, creșterea prețurilor și scăderea nivelului de trai sunt puse în cârca partidului Fidesz condus de Orbán.

Un sondaj recent realizat de firma independentă de cercetare Policy Solutions din Ungaria a constatat că majorități largi asociază mandatul lui Orbán cu creșterea decalajului dintre bogați și săraci (63%), degradarea sistemului de sănătate (67%), a educației (63%) și a stării generale a economiei (57%). Majoritatea alegătorilor îl consideră, de asemenea, responsabil pentru creșterea corupției (60%) și scăderea prestigiului internațional al Ungariei (58%). Mai mult, Péter Magyar îl devansează pe Orbán în sondaje înainte de alegerile naționale de anul viitor, iar partidul său Tisza este considerat mai competent în gestionarea funcțiilor guvernamentale de bază. După 15 ani, se pare că alegătorii unguri s-au săturat.

Opoziția ungară urmează strategia Poloniei

În acest context, opoziția ungară urmează cu înțelepciune tactica stabilită de premierul pro-UE al Poloniei, Donald Tusk, în lupta sa pentru a recupera puterea de la partidul anti-democratic Lege și Justiție: promițând deblocarea fondurilor europene, înghețate din cauza atacurilor asupra democrației, pentru a finanța serviciile esențiale și pentru a atrage o atenție reînnoită a UE asupra cercului de corupție al guvernului.

Orbán, la rândul său, încearcă cu disperare să schimbe subiectul și să transforme alegerile viitoare într-un referendum privind retragerea sprijinului pentru Ucraina și candidatura sa la UE, o campanie care include dezinformări semnificative (precum acuzația că ucrainenii sunt responsabili pentru infracțiuni în Ungaria).

Jocuri de distragere în SUA sub Trump 2.0

Între timp, peste Atlantic, SUA se află abia la nouă luni de la începutul mandatului Trump 2.0, dar dacă ne luăm după deciziile politice de până acum, cu o economie în declin, servicii publice esențiale reduse, corupție și kleptocrație în floare și un prestigiu global diminuat, manualul lui Trump ar putea să se destrame la fel ca cel al lui Orbán.

SUA nu pot iniția războaie comerciale intermitente cu prieteni și dușmani fără a încetini creșterea economică și a crește prețurile. Mai mult, administrația nu poate face reduceri drastice la programele guvernamentale pentru sănătate, bonuri de masă, veterani și educație, în timp ce oferă reduceri de taxe pentru cei bogați, fără a vedea efecte similare cu cele din Ungaria lui Orbán.

În timp, aceste politici vor împinge tot mai mulți oameni în sărăcie și vor adânci prăpastia deja uriașă dintre bogați și săraci în America, fără a mai vorbi despre impactul asupra a mii de oameni din întreaga lume. Și, desigur, similar cu omologul său ungar, Trump încearcă să distragă atenția și să schimbe subiectul când criticile devin prea intense sau când promisiunile de a face America măreață din nou se dovedesc un eșec, cum a fost cazul tarifelor de "Ziua Eliberării" care au speriat piețele și au provocat un colaps bursier. În această direcție, atacul proaspăt asupra presupuselor "radicale" din Portland și, eventual, Venezuela au fost invocate pentru a redirecționa atenția publicului.

Există un punct fără întoarcere?

Restabilirea unei democrații reale în Ungaria nu este un lucru sigur, întrucât Orbán ar putea din nou să schimbe regulile electorale, să declare neeligibili oponenții sau să ignore interferențele electorale agresive din partea Rusiei și Chinei, care nu-și pot permite să piardă principalul factor de destabilizare din UE. Dar, cu opinia publică întorcându-se tot mai clar împotriva regimului și cu un impuls pentru ca următoarele alegeri să aducă o schimbare reală, manevrele ilegal flagrante ale lui Orbán, la fel ca încercarea sa de a bloca Budapest Pride, s-ar putea întoarce împotriva lui.

Și Trump ar putea evita ca opinia publică să i se întoarcă împotrivă, prin distrageri continue, cu "victorii" de politică externă precum noul plan de pace pentru Gaza, de exemplu, toate împachetate frumos pentru a masca alte eșecuri.

