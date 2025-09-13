POLITICO: Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace. Dar greul abia acum începe

O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele SUA, Donald Trump, că Rusia nu este interesată să pună capăt războiului din Ucraina și trebuie forțată să vină la masa negocierilor. Acum, trebuie să convingă o administrație americană imprevizibilă să fie de acord cu modul în care acest lucru se va realiza, scrie Politico .

Mai multe vizite diplomatice în ultima săptămână au adus faţă în faţă oficiali de rang înalt de pe ambele părți ale Atlanticului pentru a discuta despre noi sancţiuni financiare și planuri de oprire a fluxului de petrol și gaze rusești. Chiar o echipă tehnică de înalt nivel din cadrul UE a fost trimisă la Washington pentru a lucra la detaliile propunerilor, ale căror obiective principale se bucură de acord mutual, au declarat oficiali și diplomați pentru POLITICO. "Trump este în sfârșit de partea noastră. Întrebarea acum este cum împăcăm cele două abordări?" a spus un diplomat european, sub protecţia anonimatului.

În timp ce blocul european pune la punct detaliile unui nou pachet de sancțiuni, al 19-lea impus Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin în februarie 2022, negociatorii spun în privat că cea mai eficientă acțiune trebuie luată în parteneriat cu americanii. Și deși există un consens larg asupra necesității de a pune presiune pe Putin pentru a veni la masa negocierilor, administrația Trump preferă să folosească instrumente comerciale, precum tarifele, pentru a lovi în "cufărul de război" al Kremlinului, în timp ce UE susține sancțiuni formale împotriva companiilor și instituțiilor financiare care fac afaceri cu Moscova.

Un al doilea diplomat european a declarat că se așteaptă la "discuții aprinse" cu SUA cu privire la modul în care să se lovească efectiv Rusia.

Linii roșii

Președintele american le-a spus oficialilor UE în această săptămână că dorește să impună un tarif de 100% asupra Indiei și Chinei pentru achiziționarea de energie rusă, cu condiția ca Bruxellesul să procedeze la fel. Aceasta, însă, este imposibil din punct de vedere economic și politic pentru UE.

O astfel de măsură ar contraveni principiilor fundamentale ale UE, mai ales după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat opoziția sa față de tarife, insistând că "tarifele sunt taxe" pentru consumatorii interni. Impunerea de tarife Indiei, cu care Bruxellesul este aproape de a semna un acord comercial major, și Chinei, a cărei economie deschisă este puternic expusă, ar fi un act uriaș de auto-vătămare.

"Noi nu impunem tarife. Suntem un bloc comercial. Exporturile sunt motorul economiei UE. Este în ADN-ul nostru", a declarat Agathe Demarais, senior policy fellow la Consiliul European pentru Relații Externe.

"Aceasta este pur și simplu o modalitate prin care administrația Trump să facă o cerere nerealistă către parteneri. Partenerii vor spune nu, pentru că nu există nicio cale ca UE să impună tarife, mai ales de această amploare, Chinei și Indiei și apoi să spună: OK, partenerii noștri refuză să meargă mai departe, deci nici noi nu putem continua."

Un document recent, pregătit de președinția daneză a Consiliului UE și obținut de POLITICO, a analizat posibilitatea ca statele membre să accepte introducerea de tarife împotriva Moscovei în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii. Totuși, potrivit mai multor diplomați, ideea nu a avut prea mult sprijin din partea miniștrilor atunci când a fost dezbătută luna trecută.

Europa accelerează renunțarea la energia ruseascăost

Președintele american a cerut, de asemenea, Europei să înceteze achiziționarea de combustibili fosili ruseşti, Kremlinul folosește veniturile pentru a finanța tancurile și trupele sale, oferind astfel un sprijin util liderilor UE care deja susțin încetarea totală a importurilor din Rusia.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a ajuns joi la Bruxelles, unde spera să pună la punct detaliile unui acord încheiat între Trump și von der Leyen pentru ca blocul să cumpere încă 750 de miliarde de dolari în gaze, petrol și combustibil nuclear din SUA.

"Acestea sunt ținte ambițioase pentru importurile de energie", a declarat Wright jurnaliștilor într-o conferință telefonică. "Cu siguranță, SUA poate furniza aceste resurse, dar este un cadru care se așteaptă ca comerțul cu energie să crească semnificativ din partea țării noastre... exporturile de gaze naturale lichefiate ale SUA vor crește pentru a înlocui restul gazelor naturale rusești încă importate în Europa."

După conferința de presă cu omologul său american, comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a spus că intenționează să accelereze angajamentul blocului de a pune capăt tuturor importurilor de gaze naturale rusești până la sfârșitul anului 2027.

"Am propus interzicerea importului de gaze rusești. Pentru ca acest lucru să se întâmple într-un mod care să nu ducă la creșteri de prețuri și probleme de securitate a aprovizionării în Europa, avem nevoie de ajutorul prietenilor noștri americani. Trebuie să importăm mai mult LNG din SUA."

Pe lângă faptul că reprezintă o oportunitate comercială majoră pentru SUA, propunerea oferă Bruxellesului și o poziție mai puternică în relația cu țările prietene Kremlinului, precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus planurilor de a rupe legăturile cu Rusia.

