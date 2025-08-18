Un videoclip difuzat de presa rusă arată un vehicul blindat capturat de la armata ucraineană care arborează atât steagul Rusiei, cât și cel al Statelor Unite. Consilierul principal al președintelui Volodimir Zelenski a condamnat dur gestul, catalogându-l drept "obrăznicie maximă", scrie POLITICO.

POLITICO: Un video viral cu un blindat rusesc fluturând steagul SUA și atacând Ucraina stârnește furie la Kiev - Captură video / X

Andrii Iermak, cel mai important consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat dur după apariția unui videoclip viral care arată un vehicul de luptă rusesc pe frontul din Ucraina, decorat cu un steag american, potrivit POLITICO.

Videoclipul a stârnit furie și controverse la Kiev

Filmarea prezintă un blindat M113, fabricat în Statele Unite și capturat de armata rusă, gonind printr-un sat din regiunea Zaporojie. Vehiculul arborează atât steagul Rusiei, cât și cel al Statelor Unite, potrivit postului de televiziune RT, controlat de Kremlin. POLITICO nu a putut verifica în mod independent autenticitatea sau originea filmării.

"Rușii folosesc simbolurile Statelor Unite în propriul lor război terorist și agresiv. O obrăznicie maximă", a scris Andrii Iermak pe Telegram.

Publicarea acestei înregistrări vine imediat după summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurat în Alaska la finalul săptămânii trecute. Evenimentul, marcat de un fast diplomatic, inclusiv o plimbare a celor doi lideri într-o limuzină blindată, a fost catalogat de critici drept o victorie pentru Kremlin.

Pentru Putin, a fost prima întâlnire față în față cu un președinte american de la declanșarea invaziei pe scară largă din februarie 2022.

