Polițist german, "femeie" doar pe hârtie. Și-a schimbat sexul pentru un salariu mai mare, dar șefa l-a prins

Caz controversat în Germania. Un ofiţer de poliţie din Dusseldorf şi-a schimbat sexul în femeie, în acte, pentru a obţine un post mai bun şi un salariu mai mare.

Comisarul de 30 de ani a vrut să profite de noua lege a autodeterminării şi să urce 43 de poziţii în lista de promovare. Şefa poliţiei însă şi-a dat seama că agentul şi-a schimbat genul în acte şi vrea să profite de noua legislaţie.

Acum, acestuia i-a suspendată promovarea, iar o plângere pentru fraudă a fost depusă pe numele lui. Dacă ar fi reuşit să câştige noul post, salariul lui ar fi crescut cu până la 470 de euro pe lună.

Înainte de această schimbare "doar pe hârtie", polițistul le-ar fi spus în repetate rânduri colegilor care erau adevăratele sale motive. "Fostul coleg, anterior înregistrat ca bărbat, a afirmat în mod repetat, explicit și ostentativ, în diverse contexte de la serviciu, că vrea să-și schimbe sexul în acte doar pentru a beneficia de programele de promovare pentru femei din cadrul evaluărilor și avansărilor", a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției pentru portalul T-Online.

De când a intrat în vigoare noua Lege a autodeterminării, anul trecut, adulții din Germania pot schimba sexul din acte mult mai ușor. Nu mai sunt cerute expertize medicale, diagnostice sau evaluări psihologice, ceea ce, potrivit criticilor, a dus deja la situații ciudate și abuzuri.

