Bărbaţii care hărţuiesc femei pe stradă au ajuns în vizorul poliţiei din Marea Britanie. În oraşul Surrey, agente sub acoperire au ieşit la alergat, îmbrăcate în colanţi şi tricouri, pentru a identifica şoferii care fluieră şi claxonează femei.

Deşi claxonatul nu este o infracţiune, poliţiştii avertizează că astfel de gesturi pot duce la comportamente mai grave. În unele cazuri, poliţistele au fost claxonate de două ori în mai puţin de un minut. Operaţiunea pilot s-a încheiat cu 18 arestări pentru hărţuire, agresiune sexuală şi furt. Inspectorul Jon Vale spune că misiunea transmite un mesaj clar: hărţuirea stradală nu va fi tolerată.

Ce a arătat experimentul Poliţiei

Poliţista Abby Hayward, implicată în acţiune, afirmă că experienţa reflectă realitatea cu care se confruntă zilnic multe femei: "Acest comportament este fie un precursor al unor fapte mai grave, fie rezultatul ignoranței și poate fi corectat. Aici intervin acțiunile noastre: pentru a opri potențialii recidiviști sau pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă că ceea ce fac nu este în regulă".

Anchetele arată că aproape jumătate dintre femeile care fac jogging nu raportează incidentele de acest tip. Autorităţile vor să crească gradul de conştientizare şi să încurajeze respectul faţă de femei în spaţiile publice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰