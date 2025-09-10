După ce Polonia a fost nevoită să doboare cu ajutorul aliaţilor mai multe drone ruseşti care au pătruns pe teritoriul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus extinderea acestui tip de acţiune comună pe teritoriul ucrainean pentru a neutraliza atacurile aeriene ale Rusiei şi în interiorul Ucrainei, potrivit Agerpres.

Zelenski cere ca NATO să doboare dronele ruseşti deasupra Ucrainei: S-a creat un precedent în Polonia - Profimedia

Polonia a fost nevoită să doboare mai multe drone ruseşti care au pătruns pe teritoriul său. La operaţiune au luat parte avioane din mai multe ţări europene. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că s-a creat un precedent şi cere extinderea acestui tip de acţiune comună pe teritoriul ucrainean.

"Precedentul de a utiliza aviaţia de luptă din mai multe ţări europene simultan pentru a doborî armamentul rus şi a proteja vieţi omeneşti este foarte semnificativ", a spus Volodimir Zelenski pe reţelele sociale.

Preşedintele ucrainean a reamintit că Kievul a cerut în trecut ţărilor NATO să îşi utilizeze capacităţile de apărare anti-aeriană pentru a doborî, de pe teritoriul Alianţei din apropierea Ucrainei, drone şi rachete ruseşti ce survolează vestul ţării şi pun în pericol, de asemenea, ţările vecine care fac parte din Alianţa Nord-Atlantică.

Articolul continuă după reclamă

Drone şi rachete ruseşti sau resturi de proiectile ucrainene folosite pentru a respinge atacurile aeriene inamice au mai căzut anterior pe teritoriile României şi Poloniei, dar acest atac este primul care a dus la activarea sistemelor anti-aeriene într-o ţară membră NATO.

Zelenski: "Dronele îndreptate spre Polonia nu au fost un accident"

Conform informaţiilor făcute publice de Zelenski, cel puţin opt drone ar fi intrat în spaţiul aerian polonez.

"Din ce în ce mai multe dovezi indică faptul că această mişcare, această direcţie a atacului, nu a fost un accident", a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele Zelenski a adăugat că Ucraina va transmite Poloniei toate informaţiile pe care le va obţine despre atacul rusesc. Kievul s-a oferit, de asemenea, să ajute Varşovia să "construiască un sistem eficient de avertizare şi protecţie" împotriva posibilelor noi atacuri ruseşti.

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, a atribuit presupusul atac deliberat asupra teritoriului polonez din partea Rusiei intenţiei Moscovei de a "testa Occidentul". Sîbiga a subliniat că Rusia va continua să îşi crească agresivitatea dacă nu va primi un răspuns ferm la acţiunile sale.

Potrivit datelor forţelor aeriene ucrainene, ruşii au folosit în atacul de noaptea trecută împotriva Ucrainei, în care drone au ajuns pe teritoriul polonez, 415 drone şi peste 40 de rachete de croazieră şi balistice. Un număr de 16 rachete şi 21 de drone nu au putut fi neutralizate de apărarea ucraineană şi au lovit în 17 locaţii distincte din Ucraina, neprecizate de forţele aeriene.

Acest atac face parte, conform Kievului şi aliaţilor săi, dintr-o nouă escaladare a activităţii aeriene ruseşti împotriva Ucrainei, care duminică a fost bombardată cu peste 800 de drone, în timp ce o rachetă a distrus parţial sediul guvernului din Kiev.

Atacul este fără precedent atât prin numărul mare de drone, cât şi prin faptul că a fost atacat un centru de decizie cheie, cum este clădirea guvernului.

Faptul că o rachetă Iskander a lovit sediul guvernului (situat într-o zonă din Kiev unde se concentrează principalele instituţii ale statului, una dintre cele mai protejate din ţară) este un simptom al deficitului grav în apărarea aeriană pe care îl are Ucraina, care a cerut de urgenţă partenerilor săi să îşi dubleze ajutorul în acest aspect.

Kievul se teme că în următoarele săptămâni va suferi o nouă campanie masivă de atacuri ruseşti împotriva sistemului său energetic, care a fost deja vizat luni de un bombardament masiv cu drone ce a provocat daune principalei centrale termice din regiunea capitalei Kiev.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰