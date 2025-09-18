Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro

Polonia a confirmat că locuinţa avariată în timpul incursiunii dronelor rusești de pe 10 septembrie 2025 a fost cel mai probabil lovită de apărarea occidentală. Iniţial informaţia a apărut pe surse în presa de la Varşovia.

Casa avariată în Polonia când drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării săptămâna trecută a fost cel mai probabil lovită de o rachetă lansată de un avion de vânătoare occidental, au declarat joi serviciile de informații poloneze, conform dpa. "Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre în apărarea Poloniei", a declarat coordonatorul serviciilor de informații, Tomasz Siemoniak, la Varșovia.

Cu toate acestea, el a spus că este important să se aștepte rezultatele finale ale anchetei în curs. Avioane de vânătoare poloneze F-16 și F-35 au fost desfășurate în timpul incidentului de săptămâna trecută pentru a doborî dronele rusești care au zburat în spațiul aerian polonez.

În urma incidentului, au apărut imagini cu acoperișul deteriorat al unei case din satul Wryki-Wola, din estul Poloniei, la aproximativ 15 kilometri de granița cu Belarus.

Luni, cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat, citând surse anonime din armată, că o rachetă aer-aer poloneză AIM-120 AMRAAM, lansată de un avion de vânătoare F-16, a căzut peste casă.

De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro

Racheta, estimată de experții militari la o valoare de 850.000 de euro, avea un defect al sistemului său de ghidare, conform ziarului. Un sistem separat care a dezamorsat focoasa a funcționat conform planului, prevenind astfel o explozie, a precizat publicația. Se pare că racheta a perforat acoperișul casei, aterizând într-o cameră de la etajul superior. Nimeni nu a fost rănit în impact.

Autoritățile poloneze au declarat inițial că respectiva casă a fost probabil lovită de una dintre cele 21 de drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Nawrocki cere explicaţii de la Tusk

Președintele polonez Karol Nawrocki, un rival politic al guvernului centrist condus de prim-ministrul Donald Tusk, a declarat marți că va cere clarificări cu privire la incident.

Tusk: Toată responsabilitatea pentru incident revine Federației Ruse

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că, chiar dacă locuința din Polonia ar fi fost avariată de o rachetă lansată de un avion F-16 polonez, "toată responsabilitatea pentru pagube revine Federației Ruse".

Tusk a reacționat marți pe X că toată responsabilitatea pentru pagubele din Wryki-Wola revine Rusiei, despre care a spus că este vinovată pentru orchestrarea unei provocări cu ajutorul dronelor.

"Serviciile competente vor informa publicul, guvernul și președintele despre toate circumstanțele incidentului după finalizarea procedurilor (de investigație)", a scris Tusk.

