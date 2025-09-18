Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro

Polonia a confirmat că locuinţa avariată în timpul incursiunii dronelor rusești de pe 10 septembrie 2025 a fost cel mai probabil lovită de apărarea occidentală. Iniţial informaţia a apărut pe surse în presa de la Varşovia. 

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 16:05
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro Casa din Wyryki-Wola, avariată în timpul incursiunii dronelor rusești în Polonia, 10 septembrie 2025 - Profimedia

Casa avariată în Polonia când drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării săptămâna trecută a fost cel mai probabil lovită de o rachetă lansată de un avion de vânătoare occidental, au declarat joi serviciile de informații poloneze, conform dpa. "Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre în apărarea Poloniei", a declarat coordonatorul serviciilor de informații, Tomasz Siemoniak, la Varșovia.

Cu toate acestea, el a spus că este important să se aștepte rezultatele finale ale anchetei în curs. Avioane de vânătoare poloneze F-16 și F-35 au fost desfășurate în timpul incidentului de săptămâna trecută pentru a doborî dronele rusești care au zburat în spațiul aerian polonez.

În urma incidentului, au apărut imagini cu acoperișul deteriorat al unei case din satul Wryki-Wola, din estul Poloniei, la aproximativ 15 kilometri de granița cu Belarus.

Articolul continuă după reclamă

Luni, cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat, citând surse anonime din armată, că o rachetă aer-aer poloneză AIM-120 AMRAAM, lansată de un avion de vânătoare F-16, a căzut peste casă.

De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro

Racheta, estimată de experții militari la o valoare de 850.000 de euro, avea un defect al sistemului său de ghidare, conform ziarului. Un sistem separat care a dezamorsat focoasa a funcționat conform planului, prevenind astfel o explozie, a precizat publicația. Se pare că racheta a perforat acoperișul casei, aterizând într-o cameră de la etajul superior. Nimeni nu a fost rănit în impact.

Autoritățile poloneze au declarat inițial că respectiva casă a fost probabil lovită de una dintre cele 21 de drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Nawrocki cere explicaţii de la Tusk

Președintele polonez Karol Nawrocki, un rival politic al guvernului centrist condus de prim-ministrul Donald Tusk, a declarat marți că va cere clarificări cu privire la incident.

Tusk: Toată responsabilitatea pentru incident revine Federației Ruse

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că, chiar dacă locuința din Polonia ar fi fost avariată de o rachetă lansată de un avion F-16 polonez, "toată responsabilitatea pentru pagube revine Federației Ruse".

Tusk a reacționat marți pe X că toată responsabilitatea pentru pagubele din Wryki-Wola revine Rusiei, despre care a spus că este vinovată pentru orchestrarea unei provocări cu ajutorul dronelor.

"Serviciile competente vor informa publicul, guvernul și președintele despre toate circumstanțele incidentului după finalizarea procedurilor (de investigație)", a scris Tusk.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

polonia casa racheta avion drona incursiune rusia razboi ucraina ucraina
Înapoi la Homepage
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar?
Observator » Ştiri externe » Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro