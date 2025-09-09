Antena Meniu Search
Polonia: "Din motive de securitate naţională, închidem graniţa cu Belarus"

Premierul Donald Tusk a anunțat marți că Polonia va închide frontiera cu Belarus, inclusiv traficul feroviar, începând de joi la miezul nopții, pe fondul exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad-2025.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 16:56
Decizia guvernului de la Varșovia vine pe fondul exercițiilor militare Zapad-2025, desfășurate în vestul Rusiei și în Belarus. Exercițiile au stârnit îngrijorări privind securitatea națională, în rândul statelor vecine, conform Reuters.

Premierul Donald Tusk a afirmat: "vineri, în Belarus, foarte aproape de granița cu Polonia, încep manevre ruso-belaruse, foarte agresive din punct de vedere al doctrinei militare. Prin urmare, din motive de securitate națională, vom închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, în legătură cu manevrele Zapad de joi la miezul nopții".

Polonia a închis anterior majoritatea punctelor de frontieră cu Belarus, menținând deschise doar două.

În paralele, presa belarusă a relatat că un cetățean polonez a fost arestat sub acuzația de spionaj, fiind găsit cu documente legate de exercițiile Zapad.

Ministerul Apărării din Belarus a anunțat că exercițiile vor include scenarii privind posibila utilizare a armelor nucleare și testarea rachetei hipersonice rusești de tip Oreshnik.

