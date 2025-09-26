Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească imediat Belarusul: Evacuarea ar putea deveni imposibilă

Pe 25 septembrie, Ambasada Poloniei la Minsk a transmis un apel către cetățenii polonezi, îndemnându-i să plece cât mai repede din Belarus, în contextul agravării tensiunilor cauzate de invazia extinsă a Rusiei în Ucraina.

"În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, a închiderii granițelor sau a altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea ar putea deveni semnificativ mai dificilă sau chiar imposibilă", se arată în declarația ambasadei, conform The Kiyv Independent.

Avertismentul vine în contextul în care tensiunile dintre NATO și Rusia cresc, pe fondul mai multor încălcări ale spațiului aerian, dar și al "arestărilor arbitrare repetate ale cetățenilor polonezi".

În ultima lună, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, României și, posibil, al Danemarcei. Pe 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei avioane de vânătoare MiG-31, care au rămas în zonă timp de 12 minute. Chiar astăzi, avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave rusești deasupra Mării Baltice.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Bloomberg, diplomații europeni au avertizat, pe 25 septembrie, oficialii ruși că NATO este pregătită să răspundă cu forță la alte încălcări ale spațiului aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.

Belarus, implicat indirect

Deși Belarusul nu este implicat direct în invazia Rusiei în Ucraina, acesta a sprijinit constant mișcările trupelor ruse. La începutul invaziei, Belarus a permis Rusiei să folosească teritoriul său ca bază de lansare pentru atacul asupra Kievului dinspre sud.

Recent, în contextul tensiunilor accentuate, Belarus a găzduit trupe ruse în cadrul exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad-2025.

Autoritățile poloneze au folosit un discurs mai ferm în ultima perioadă, în urma pătrunderii unei drone rusești pe teritoriul Poloniei pe 10 septembrie.

Pe fondul schimbării aparente de retorică a președintelui american Donald Trump față de Moscova, ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski și-a exprimat sprijinul pentru doborârea avioanelor rusești, scriind pe rețelele sociale "Recepționat" ca răspuns la comentariile lui Trump potrivit cărora aliații NATO ar trebui să tragă asupra acestor aeronave.

Deși Polonia a cerut cetățenilor să părăsească Belarusul, pe 24 septembrie, Varșovia a ridicat temporar restricția de la granița cu Belarus, impusă în timpul exercițiilor Zapad-2025.

Premierul Donald Tusk a subliniat însă că închiderea frontierelor rămâne o opțiune. "Dacă tensiunile sau comportamentul agresiv al vecinilor noștri vor crește, nu vom ezita și vom decide din nou închiderea punctelor de trecere", a declarat acesta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰