"Roger that". Polonia, după declarația lui Trump despre doborârea aeronavelor rusești în spațiul NATO

Replica Poloniei, "Roger that", a venit după declarația lui Trump, care a răspuns „Da, cred asta” când a fost întrebat dacă NATO ar trebui să doboare aeronave rusești intrate în spațiul său.

Afirmația a generat ecouri imediate la Varșovia. Vicepremierul Poloniei, Radosław Sikorski, a reacționat pe platforma X cu un scurt mesaj: "Roger that" - o formulare folosită în aviația militară, care echivalează cu "mesaj recepționat".

Declarațiile vin într-un moment în care NATO și Rusia se confruntă cu tensiuni tot mai mari, pe fondul războiului din Ucraina și al riscului unor incidente la granițele aeriene ale alianței.

Polonia este primul stat al alianței care a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său, iar România a fost la un pas să facă același lucru, după o incursiune detectată în zona Tulcea. Recent, și Danemarca a acuzat Moscova că a trimis drone spre aeroportul din Copenhaga, acuzații respinse de partea rusă. În paralel, Vladimir Putin susține că nu își dorește o confruntare directă cu NATO, dar afirmă că armata sa este pregătită pentru un astfel de scenariu.

