Donald Trump şi-a schimbat radical poziţia faţă de războiul din Ucraina. Preşedintele american susţine că ţara atacată îşi poate recupera integral teritorile cucerite de ruşi, cu condiţia ca NATO şi Uniunea Europeană să îi ofere un sprijin complet. Mai mult, liderul de la Casa Albă cere statelor de pe flancul estic al Alianţei să doboare dronele Moscovei care le încalcă spaţiul aerian.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a scris că a analizat mai bine situaţia conflictului şi că Ucraina poate recupera teritoriile ocupate.

Afirmaţia contrazice total strategia preşedintelui american de până acum. Liderul de la Casa Albă a spus mereu că autorităţile de la Kiev vor trebui să renunţe la unele regiuni în schimbul păcii. Schimbarea de atitudine a venit la finalul unei întâlniri cu Volodimir Zelenski, la New York. Mai mult, Trump a ironizat Rusia şi a spus că o putere militară adevărată ar fi cucerit Ucraina în mai puţin de o săptămână.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin i-a atras atenţia că Rusia este un urs real, nu un tigru de hârtie.

Preşedintele american a avut recomandări şi pentru ţările europene.

Prima reacţie a venit din Polonia, ţara care a doborât drone ruseşti pe 10 septembrie.

"Mesaj recepţionat", a scris ministrul de Externe de la Varşovia. Joi, şi România va decide în cadrul unei şedinţe CSAT modul în care vor fi doborâte aparatele de zbor neautorizate.

Discuţiile despre Ucraina au avut loc la scurt timp după ce Donald Trump a criticat dur ţările europene în Adunarea Generală a ONU pentru negoţul cu Rusia.

Preşedintele american a spus că ar putea vorbi personal cu Viktor Orban pentru ca Ungaria să nu mai cumpere gaze de la Putin. Reproşurile lui nu s-au încheiat însă aici.

Discursul preşedintelui american a fost la un pas să fie anulat. Scările rulante s-au defectat imediat ce liderul de la Casa Albă şi Melania, Prima Doamnă, au pus piciorul pe trepte. Apoi, s-a stricat şi teleprompterul, la începutul discursului.

Câteva ore mai târziu, ONU a anunţat că scările au fost oprite, din greşeală, de un cameraman din delegaţia americană şi că teleprompterul a fost operat de un angajat al Casei Albe.

