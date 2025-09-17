Premieră: Partidul de extremă dreapta AfD conduce într-un sondaj de opinie în Germania

Alternativa pentru Germania (AfD) a depăşit blocul conservator CDU/CSU într-un sondaj de opinie YouGov publicat miercuri. Este pentru prima dată când partidul calificat de extremă dreaptă şi antiimigraţie se clasează pe primul loc într-un sondaj la nivel naţional.

AfD a câştigat două puncte procentuale comparativ cu un sondaj realizat în august, ajungând la 27% din intenţiile de vot, în timp ce creştin-democraţii (CDU) cancelarului Friedrich Merz şi ai ramurii sale bavareze, Uniunea Creştin-Socială (CSU), au scăzut cu un punct procentual, ajungând la 26%.

În sondajele recente realizate de alte institute de sondare, AfD s-a aflat la egalitate cu blocul conservator sau foarte aproape în urma acestuia. Dacă alegerile generale ar avea loc duminică, social-democraţii de centru-stânga (SPD), partenerul minor la guvernare, ar primi 15% din voturi, în creştere cu un punct procentual, potrivit sondajului YouGov.

Verzii au rămas la acelaşi procent, 11%, în timp ce Stânga (Die Linke) a scăzut cu un punct procentual, la 9%. Sprijinul pentru Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), o formaţiune populistă aflată în plină dezvoltare, s-a menţinut constant la 5%, la fel ca şi pentru Democraţii Liberi (FDP), favorabili mediului de afaceri, la 4%, deşi sub pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.649 de alegători eligibili din Germania, care au răspuns la întrebări între 12 şi 15 septembrie.

Redactia Observator

