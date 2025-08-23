În prima sa vizită în Republica Moldova, în calitate de premier al României, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Maia Sandu. Potrivit reprezentanților Guvernului român, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie precum infrastructura, energia și proiectele de dezvoltare transfrontalieră.

Printre priorităţile celor două ţăro se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, potrivit Mediafax.

"Republica Moldova şi România se sprijină reciproc şi construiesc împreună un viitor european sigur şi prosper. Astăzi, la Chişinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri şi drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de aşteptare la frontieră şi schimburi comerciale şi culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună – de la energie şi infrastructură, până la investiţii şi locuri de muncă – înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunităţi, iar pentru Republica Moldova şi paşi concreţi către calitatea de membru a Uniunii Europene", a scris Maia Sandu pe Facebook.

De asemenea, cei doi lideri au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova.

"Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces. Prim-ministrul a subliniat că determinarea președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene", au transmis reprezentanţii Guvernului.

Înainte de întrevederea cu Maia Sandu, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău, după ce, anterior, cei doi premieri au făcut şi un scurt tur al vămii Albiţa şi au vizitat punctele de lucru.

