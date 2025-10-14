Antena Meniu Search
Premierul palestinian: Garanţia păcii în Gaza este capacitatea guvernului de a-şi îndeplini datoria naţională

Premierul Autorității Palestiniene, Mohammad Mustafa, a declarat că încetarea războiului din Fâșia Gaza este doar primul pas spre revenirea la o viață normală, subliniind că reconstrucția regiunii este o responsabilitate națională și umanitară.

14.10.2025
Premierul palestinian Mohammad Mustafa prezidează ședința săptămânală a cabinetului la Ramallah, Palestina, pe 9 septembrie 2025 - Profimedia

Premierul palestinian Mohammad Mustafa a afirmat, marți, la începutul ședinței săptămânale a guvernului, că sfârșitul războiului din Gaza marchează o etapă esențială în eforturile de redresare a vieții palestinienilor după doi ani de suferință extremă.

"Încetarea războiului nu este suficientă pentru a pune capăt tragediei"

Totuși, el a subliniat că pacea nu poate fi asigurată doar prin încetarea ostilităților, ci prin consolidarea instituțiilor naționale și prin restabilirea securității și a speranței pentru stabilitate, scrie agenția Wafa, citată de Mediafax.

Mustafa a declarat că planul de redresare și reconstrucție a Gazei, sprijinit de statele arabe, islamice și de comunitatea internațională, are ca scop refacerea infrastructurii și revenirea la o viață normală, însă a insistat că ajutorul extern trebuie să fie complementar și să nu înlocuiască rolul guvernului palestinian.

"Provocările sunt imense, iar responsabilitatea este uriașă", a spus el, amintind că președintele Mahmoud Abbas a cerut încă de la începutul conflictului ca sfârșitul războiului să ducă la o soluție politică reală care să recunoască statul palestinian.

Premierul a mai subliniat că autoritățile palestiniene au continuat să își îndeplinească obligațiile față de locuitorii din Gaza, în special în domeniile sănătății, educației, energiei și administrației publice, și că rămân instituția legitimă responsabilă de guvernarea întregului teritoriu palestinian.

