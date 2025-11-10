Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preşedintele Donald Trump îl graţiază pe Rudy Giuliani, fost avocat personal

Preşedintele american Donald Trump i-a graţiat pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani, fostul său şef de cabinet Mark Meadows şi pe alţi apropiaţi, acuzaţi de susţinerea unor eforturi ale Partidului Republican de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, anunţă un oficial de la Departamentul Justiţiei.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 14:35
Preşedintele Donald Trump îl graţiază pe Rudy Giuliani, fost avocat personal Preşedintele Donald Trump îl graţiază pe Rudy Giuliani, fost avocat personal - Profimedia

Avocatul Guvernului însărcinat cu graţierile, Ed Martin, a postat pe reţele de socializare o proclamaţie prin care locatarul Casei Albe acordă o graţiere ”integrală, completă şi necondiţionată”, în care apar, de asemenea, numele avocaţilor conservatori Sidney Powell şi John Eastman, relatează The Associated Press.

În proclamaţie se precizează că preşedintele Donald Trump nu este graţiat şi el.

Graţierile prezidenţiale se acordă cu privire la infracţiuni federale.

Articolul continuă după reclamă

Niciunul dintre aliaţii lui Donald Trump nu a fost inculpat la nivel federal.

Acest document relevă eforturile lui Donald Trump de a rescrie istoria alegerilor prezidenţiale din 2020, în care a fost înfrânt de către democratul Joe Biden, comentează AP.

Contactată de AP printr-un e-mail, Casa Albă nu a comentat imediat.

Locatarul Casei Albe i-a graţiat, de asemenea, pe republicani care au acţionat ca falşi electori ai săi în 2020 şi care au fost inclpaţi la nivel de stat cu privire la faptul că au depus certificate false potrivit cărora erau electori legtimi, în pofida victoriei lui Joe Biden în statele respective.

În această proclamaţie, eforturi în vederea inculpării persoanelor implicate în fraude electorale republicane în alegerile din 2020 sunt catalogate drept o ”nedreptate naţională gravă împotriva poporului american”.

Aceste graţiei sunt acordate în vederea unei continuări a ”peocesului reconcilierii naţionale”, se arat în acest document.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

presedinte sua donald trump rudy giuliani primar
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: “Am crezut că mor”
Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: &#8220;Am crezut că mor&#8221;
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate... 80.000 de euro a costat”
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate... 80.000 de euro a costat”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică?
Observator » Ştiri externe » Preşedintele Donald Trump îl graţiază pe Rudy Giuliani, fost avocat personal