Președintele Libanului acuză Israelul că pregătește o invazie terestră

Israelul a atacat un pod important din Liban în weekend, în timp ce autoritățile israeliene au aprobat o extindere a atacurilor, ceea ce președintele Libanului a numit "un preludiu la o invazie terestră". Forțele israeliene au atacat punctele de trecere a râului Litani și locuințele din apropierea graniței de când a început un atac terestru care viza Hezbollah, acum o săptămână. Beirut spune că peste 1.000 de persoane au fost ucise și un milion de persoane au fost strămutate.

Conform Semafor, extinderea conflictului libanez și temerile crescânde de o invazie totală coincid cu o creștere majoră a violenței din partea coloniștilor israelieni din Cisiordania; șase palestinieni au fost uciși, guvernele europene și un general israelian denunțând ambele "teroarea".

Un ministru israelian cere anexarea Libanului

Israel ar trebui să își extindă granița cu Libanul până la râul Litani, adânc în sudul țării, a declarat luni ministrul israelian al finanțelor, în timp ce trupele israeliene bombardau poduri și distrugeau locuințe în zonă, într-un atac militar în escaladare.

Articolul continuă după reclamă

Declarațiile ministrului finanțelor din Israel, Bezalel Smotrich, sunt cele mai explicite făcute până acum de un oficial israelian de rang înalt privind ocuparea teritoriului libanez, într-o luptă pe care Israelul spune că o desfășoară împotriva militanților Hezbollah susținuți de Iran. Libanul a fost atras în războiul regional pe 2 martie, când Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului. De atunci, Israelul a ordonat tuturor rezidenților să plece din sudul a râului Litani, bombardând zona cu atacuri aeriene și considerând-o un bastion al Hezbollah, potrivit Reuters.

Autoritățile libaneze spun că atacul israelian aerian și terestru a ucis peste 1.000 de oameni, iar mai mult de un milion au fost forțați să își părăsească locuințele, Israelul ordonând evacuarea unor întinderi întregi de teritoriu.

"Noua graniță israeliană trebuie să fie Litani"

Smotrich a declarat într-o emisiune radio israeliană că campania militară din Liban "trebuie să se încheie cu o realitate complet diferită, atât prin decizia privind Hezbollah, cât și prin schimbarea granițelor Israelului".

"Spun aici definitiv… în orice încăpere și în orice discuție: noua graniță israeliană trebuie să fie Litani", a afirmat Smotrich.

Smotrich, liderul unui mic partid de extremă-dreapta din cabinetul premierului Benjamin Netanyahu, face adesea declarații care depășesc politica oficială a Israelului.

Biroul lui Netanyahu nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii privind aceste declarații. Ministrul Apărării, Israel Katz, sugerase la începutul acestei luni planuri de capturare a unor teritorii, afirmând că Libanul ar putea suferi "pierderi teritoriale" dacă nu dezarmează Hezbollah.

Declarațiile lui Smotrich au avut un impact puternic în Liban, care încearcă să iasă dintr-un ciclu de decenii de invazii și ocupații ale vecinului său. Forțele israeliene au lansat atacuri repetate asupra Libanului încă din 1978 și au ocupat sudul între 1982 și 2000.

Un oficial libanez a declarat pentru Reuters că Beirut încă speră ca puterile externe să pună suficientă presiune pe Israel pentru a pune capăt războiului, printr-o propunere a președintelui Joseph Aoun pentru negocieri directe. Smotrich a cerut, de asemenea, ca Israelul să anexeze teritoriile pe care le controlează în prezent în Fâșia Gaza, până la linia de armistițiu cu Hamas. Un armistițiu semnat în octombrie a lăsat Israelul în controlul a 53% din Gaza, unde a ordonat evacuarea locuitorilor și demolarea clădirilor.

Armata israeliană spune că trupele sale din Liban desfășoară manevre terestre și raiduri țintite asupra militanților Hezbollah și a depozitelor de arme, pentru a proteja locuitorii din nordul Israelului de focul Hezbollah.

Guvernul libanez a interzis activitatea militară a Hezbollah și a declarat că dorește să poarte discuții directe cu Israelul.

Rute spre nord, blocate

În weekend, Israel a lovit un pod principal care leagă sudul Libanului de restul țării, după ce a ordonat armatei sale să distrugă toate trecerile peste râul Litani și să intensifice demolarea locuințelor de lângă granița sudică. Drepturile internaționale interzic, în general, atacurile militare asupra infrastructurii civile, iar șeful ONU pentru drepturile omului a criticat acțiunile Israelului în Liban, în special folosirea ordinelor de evacuare generalizate.

Luni, atacurile israeliene au lovit alte două treceri peste râul Litani - un drum lângă un pod principal lovit duminică și un alt pod mai mic pe alt sector al râului.

Hanna Amil, primarul orașului creștin de frontieră Rmeish, al cărui locuitori au refuzat să părăsească casele, a declarat pentru Reuters că deplasarea în zonă devine din ce în ce mai dificilă.

"O dată sau de două ori pe săptămână, un convoi al armatei libaneze ne însoțește atunci când încercăm să obținem produse de bază din zonele apropiate. Deja nu avem curent electric de la stat, nu avem apă și nici motorină suficientă. Dacă toate rutele spre nord vor fi blocate, cine știe ce ne rezervă viitor", a spus Hanna Amil.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰