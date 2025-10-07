Președintele Taiwanului: Donald Trump ar merita Nobelul pentru Pace dacă oprește agresiunea Chinei faţă de noi

Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat, într-un interviu pentru un post de radio conservator din SUA, că Donald Trump ar trebui să fie recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să-l convingă pe liderul chinez Xi Jinping să renunțe definitiv la opțiunea militară împotriva Taiwanului. Liderul de la Taipei l-a îndemnat pe Trump să rămână atent la acțiunile Beijingului și să contribuie la menținerea stabilității în regiunea indo-pacifică.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a susținut un discurs la Palatul Prezidențial pe 19 iunie 2024, marcând a 30-a zi de la inaugurarea sa, care a avut loc pe 20 mai - Shutterstock

Președintele american Donald Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă îl va putea convinge pe președintele chinez Xi Jinping să renunțe la utilizarea forței împotriva Taiwanului, a declarat președintele taiwanez Lai Ching-te într-un interviu acordat unui post de radio conservator american, relatează marți Reuters, citat de Agerpres.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional al Taiwanului, în pofida absenței relațiilor bilaterale oficiale, dar de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, la începutul acestui an, Donald Trump nu a anunțat noi vânzări de arme către insula revendicată de Beijing.

Trump s-ar putea întâlni cu Xi la un summit al țărilor din Asia-Pacific, ce va avea loc în Coreea de Sud ulterior în această lună.

Trump, nominalizat simbolic pentru pace

În cadrul programului The Clay Travis and Buck Sexton Show, Lai Ching-te s-a referit la comentariile făcute în august de Donald Trump, potrivit cărora Xi Jinping i-a promis că forțele Beijingului nu vor invada Taiwanul în timpul mandatului actualului lider de la Casa Albă.

Laureatul din acest an al Nobelului pentru Pace va fi anunțat vineri la Oslo.

Fiind întrebat ce i-ar spune președintelui american dacă l-ar întâlni, Lai a răspuns că l-ar sfătui pe Trump să acorde atenție acțiunilor lui Xi Jinping.

Activitățile militare intensificate ale Chinei în largul țărmurilor sale nu sunt o provocare doar pentru Taiwan, a spus el.

"Le voi spune că Taiwanul este decis în mod categoric să-și apere securitatea națională. Când Taiwanul se protejează, el este angajat și față de menținerea păcii și a stabilității regionale", a declarat Lai Ching-te atunci când a fost întrebat cum va arăta el Statelor Unite hotărârea Taipeiului de a se apăra.

