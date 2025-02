Prima lună de tăieri bugetare în SUA: cheltuieli cu 13% mai mari decât anul trecut, deși circa 100.000 de oameni au fost concediați

Un nou ordin prezidenţial cere agenţiilor să prezinte, până la 13 martie, planuri de "reducere semnificativă" a numărului de angajaţi dintr-o forţă de muncă federală deja afectată de valurile de concedieri şi de reduceri de programe ale aşa-numitului Departament al eficienţei guvernamentale (DOGE) al lui Musk. Ordinul nu specifică numărul de noi concedieri, dar reprezintă o nouă etapă majoră în campania lui Trump şi a lui Musk de a reduce dimensiunea guvernului SUA.

Până în prezent, concedierile s-au concentrat pe lucrătorii aflaţi în perioada de probă, care au mai puţină vechime în funcţiile lor actuale şi se bucură de mai puţină protecţie la locul de muncă. Următoarea rundă ar viza grupul mult mai mare de funcţionari cu vechime.

La reuniunea cabinetului, Trump a declarat că Lee Zeldin, administratorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, intenţionează să reducă până la 65% efectivul celor peste 15.000 de angajaţi ai săi.

Marţi, o sursă din cadrul Departamentului de Interne a declarat pentru Reuters că birouri precum U.S. Fish and Wildlife Service (Serviciul pentru conservarea naturii) şi Bureau of Indian Affairs (biroul pentru relaţia cu triburile indiene) au primit ordin să se pregătească pentru reduceri de personal de până la 40%.

Ce reduceri au fost făcute până acum

Aproximativ 100.000 dintre cei 2,3 milioane de lucrători federali civili ai ţăii au fost deja concediaţi sau au acceptat să demisioneze contra unor beneficii.

Miercuri, Trump i-a oferit lui Musk un semn extraordinar de sprijin, invitându-l pe miliardar să îşi prezinte activitatea în faţa cabinetului prezidenţial, dintre care fac parte oficiali care au respins cererea sa recentă ca toţi angajaţii lor să îşi justifice activitatea, altfel riscând să fie concediaţi.

Musk nu este un funcţionar la nivel de cabinet - şi nu s-a confruntat cu aprobarea Senatului SUA - iar Casa Albă a susţinut în documente judiciare că nu el este şeful DOGE, deşi Trump a declarat că este, iar asistenţii lui Musk fac parte din personalul DOGE.

În timp ce secretarii cabinetului îl priveau, şeful Tesla şi SpaceX - purtând o şapcă de baseball neagră cu celebra inscripşţie "Make America Great Again" şi un tricou pe care scria "suport tehnic" - le-a spus că este convins că poate reduce bugetul de 6,7 trilioane de dolari cu 1 trilion de dolari în acest an. Acest obiectiv extrem de ambiţios ar implica probabil întreruperea semnificativă a programelor guvernamentale, iar Trump a arătat clar că susţine efortul lui Musk, dându-i cuvântul chiar la începutul întâlnirii şi întrebându-i ulterior pe oficialii prezenţi: "Este cineva nemulţumit de Elon?", ceea ce a stârnit câteva hohote de râs.

Mai târziu, miercuri, Trump a semnat un ordin executiv prin care a ordonat agenţiilor să colaboreze cu DOGE pentru a revizui şi a rezilia toate contractele "inutile" şi a instruit Administraţia Generală a Serviciilor, care gestionează bunurile imobiliare ale guvernului, să creeze un plan de eliminare a oricărei proprietăţi inutile.

Până în prezent, Trump şi Musk nu au reuşit să reducă ritmul cheltuielilor, transmite News.ro. Potrivit unei analize Reuters, guvernul a cheltuit cu 13% mai mult în prima lună de mandat a lui Trump decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, în mare parte din cauza creşterii dobânzilor la datorie şi a creşterii costurilor de sănătate şi de pensii generate de îmbătrânirea populaţiei.

Trump şi-a reiterat promisiunea de a se abţine de la reducerea costurilor cu sănătatea şi pensiile, care reprezintă aproape jumătate din buget. "Nu ne vom atinge de ele", a spus Trump.

În acelaşi timp, Trump face presiuni asupra Congresului pentru a prelungi reducerile sale de impozite decise în 2017, care urmează să expire la sfârşitul anului. Reducerile din 2017 au adăugat 2,5 trilioane de dolari la datoria naţională, care se ridică acum la 36 de trilioane de dolari, iar prelungirea reducerilor fiscale ar putea costa peste 5 trilioane de dolari în zece ani.

Republicanii iau în considerare reduceri ale asistenţei medicale şi ale ajutoarelor alimentare pentru cei săraci pentru a ajuta la compensarea reducerilor de impozite, deşi nu au apărut încă detalii.

Confuzie și amenințări

Unii secretari de cabinet au fost luaţi prin surprindere în weekend, când lucrătorii federali au primit un e-mail în care li se cerea să spună ce au făcut în săptămâna respectivă, o cerere despre care Musk a spus că ar putea duce la concediere dacă va fi ignorată.

Unele agenţii le-au spus însă angajaţilor să ignore directiva, provocând zile întregi de confuzie.

Musk, cea mai bogată persoană din lume, a declarat la reuniunea cabinetului că e-mailul său a fost o încercare de a afla dacă salariile guvernamentale ajungeau la lucrătorii reali. "Credem că există un număr de oameni pe statul de plată al guvernului care sunt morţi", a spus el, fără a furniza nicio dovadă.

Trump a sugerat din nou că cei aproximativ 1 milion de lucrători care nu au răspuns la e-mailul lui Musk ar putea fi în pericol de a-şi pierde locurile de muncă.

Revizuirea guvernamentală fără precedent a lui Trump şi Musk a îngheţat, de asemenea, ajutorul extern şi a perturbat proiectele de construcţii şi cercetarea ştiinţifică.

Într-un document depus miercuri în instanţă, administraţia Trump a declarat că Departamentul de Stat şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională au anulat aproape 10.000 de granturi şi contracte. GSA, cunoscut în mod neoficial drept proprietarul guvernului, intenţionează să rezilieze 1.100 de contracte de închiriere pentru spaţii de birouri până la sfârşitul anului, potrivit unei persoane informate cu privire la această chestiune. Rezilierile vor viza aşa-numitele contracte de închiriere pe termen scurt, care nu mai sunt supuse penalităţilor de reziliere şi pot fi încheiate cu uşurinţă, a declarat persoana respectivă. GSA gestionează în total aproximativ 2. 800 de contracte de închiriere pe termen scurt şi alte mii de contracte de închiriere "pe termen ferm" care nu pot fi reziliate fără motiv.

