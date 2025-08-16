Prima reacţie a României după summitul istoric Trump - Putin: "Un prim pas spre deblocarea negocierilor"

Dialogul diplomatic de la Alaska reprezintă "un prim pas spre deblocarea negocierilor pentru pacea în Ucraina" , a transmis ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu. Aceasta a salutat invitația președintelui american Donald Trump adresată lui Volodimir Zelenski pentru o întrevedere la Washington.

Potrivit acesteia, noile evoluții ale dialogului internațional sunt pozitive, iar implicarea Statelor Unite, alături de Uniunea Europeană, poate fi decisivă nu doar pentru obținerea păcii, ci și pentru menținerea acesteia pe termen lung.

"Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie baza prosperității în regiune", a declarat Oana Țoiu.

Şefa diplomaţiei române a subliniat că România va continua să fie parte activă a acestui efort comun. În opinia sa, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale atât pentru pace, cât și pentru dezvoltarea economică.

Declarația integrală a șefei MAE:

"Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington. Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii. Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune. România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale."

Victor Negrescu: Ce teme trebuie să urmărească România

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina şi că, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin sunt mult mai mari În opinia sa, România ar trebui să urmărească patru teme referitoare la Marea Neagră, prezenţa trupelor americane şi NATO pe flancul de est, riscul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influenţă rusească, dar şi la implicarea României în reconstrucţia Ucrainei.

”Summitul a întărit ideea că, în aceste zile, se joacă viitorul regiunii noastre. Urmează discuţii cruciale cu SUA dar şi în interiorul UE şi NATO. Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României”, consideră europarlamentarul.

Zelenski merge luni la Casa Albă

Volodimir Zelenski a anunţat că va merge, luni, la Washington pentru a discuta cu Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

