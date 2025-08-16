Volodimir Zelenski a anunţat că va merge, luni, la Washington pentru a discuta cu Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

Zelenski merge luni la Washington pentru discuții cu Trump. Ce i-a transmis liderul de la Casa Albă - Getty Images

Şeful statului ucrainean a spus că ţara sa sprijină o reuniune trilaterală cu SUA şi Rusia şi a subliniat că Europa ar trebui să fie parte a discuţiilor în toate etapele, în legătură cu războiul din Ucraina.

Trump şi Zelenski au avut sâmbătă dimineaţă o discuţie telefonică de peste o oră şi jumătate, care s-a desfăşurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One.

"Am avut o conversație lungă și substanțială cu președintele Donald J. Trump. Am început cu discuții unu-la-unu, înainte de a invita lideri europeni să ni se alăture. Apelul a durat mai mult de o oră și jumătate. Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a obține pacea. Președintele Trump a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației.

Articolul continuă după reclamă

Sprijinim propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele-cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru aceasta. Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, despre semnalele pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ajută", a scris Zelenski pe Facebook, după discuţia cu Trump.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicio concluzie după summitul din Alaska

Ulterior, Donald Trump a discutat cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, convorbirea durând ''puţin peste o oră'', conform unei purtătoare de cuvânt a executivului UE.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰