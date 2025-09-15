Acumularea neîncetată a averilor de către bogaţi şi polarizarea societăţilor sunt cele mai mari probleme cu care se luptă omenirea. Este avertismentul lansat de către Papa Leon în primul său interviu pe care l-a acordat de la preluarea pontificatului. Liderul spiritual a peste un miliard de catolici i-a îndemnat pe oamenii din toată lumea să comunice ca astfel să-şi înţeleagă problemele.

Liderul Bisericii Catolice a avertizat că cea mai mare provocare a omenirii este inegalitatea socială, veniturile clasei muncitoare scad, în timp ce miliardarii continuă să se îmbogăţească.

Pontiful avertizează că oamenii riscă să-şi piardă valorile fundamentale, deoarece refuză să coopereze între ei şi fiecare încearcă să câştige mai mulţi bani. Pentru Papa Leon, Elon Musk a devenit un simbol al epocii exceselor. Cel mai nou raport al publicaţiei Forbes arată că sunt peste 3.000 de miliardari în lume, iar averea lor depăşeşte 16 trilioane de dolari.

"Dacă acesta este singurul lucru de valoare, atunci suntem în pericol" a spus liderul Bisericii Catolice, Papa Leon.

"Noi, împreună, suntem Biserica şi fiecare persoană, cu vocaţia ce i-a fost dată, preoţi, călugăriţe, episcopi, misionari, familii, are un rol pe care trebuie să-l joace şi contribuie cu ceva. Doar împreună putem căuta calea spre a creşte şi a merge împreună ca Biserică" a mai spus Papa Leon.

Polarizarea societăţii, a doua cea mai mare problemă a decendiului

A doua cea mai mare problemă a deceniului e polarizarea societăţii, în care oamenii se privesc cu ură unii pe alţii sau şi mai rău sunt ucişi pentru părerile pe care le au.

"Dacă ascultăm Evanghelia, dacă reflectăm împreună asupra ei, dacă ne străduim să mergem înainte împreună, ascultându-ne unii pe alţii, încercând să descoperim ce ne spune Dumnezeu astăzi, cred că avem multe de câştigat" a spus Papa Leon.

Papa Leon şi-a ales şi favoriţii pentru Cupa Mondială, pe lângă Statele Unite ale Americii.

"Probabil, Peru, doar datorită legăturilor afective, dacă vreţi. A fost un caz, acum câţiva ani, pentru că sunt şi un mare fan al Italiei la Cupa Mondială. […] Am învăţat chiar şi în sport să avem un fel de atitudine deschisă, dialogică, prietenoasă, nu furioasă şi competitivă" a zis Papa Leon.

Interviul a fost publicat chiar în ziua în care Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani. Ziua de naştere a fost sărbătorită în Piaţa Sfântul Petru, din Vatican. O fanfară şi foarte mulţi credincioşi din toată lumea i-au cântat la mulţi ani.

Papa Leon este cel mai tânăr lider al Bisericii Catolice din ultimii aproape 50 de ani.

