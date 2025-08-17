Mişcări de stradă fără precedent în Israel, pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Numit Greva Poporului, protestul a paralizat ţara pentru a forţa Guvernul să ia atitudine urgent. Zeci de mii de oameni au blocat drumuri naţionale şi căile ferate, iar poliţiştii au intervenit în forţă. Până acum, zeci de oameni au fost arestaţi.

Autostrada Ierusalim - Tel Aviv a fost blocată de protestatari, care au incendiat zeci de anvelope şi au provocat ambuteiaje kilometrice. Alte sute de tineri au oprit circulaţia într-un tunel din Ierusalim, până la sosirea forţelor de ordine. În toată ţara, zeci de mii de oameni au participat la mitinguri, marşuri şi rugăciuni, întrerupte de poliţişti cu tunurile de apă şi arestări violente.

Protestul a fost organizat de rudele celor ucişi şi răpiţi de Hamas pe 7 octombrie 2023, care cer guvernului un acord cu organizaţia islamistă şi eliberarea prizonierilor din Gaza. În Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv, la primele ore ale dimineţii a fost afişat steag imens al Israelului, care purta pe el chipurile celor dispăruţi.

"Astăzi oprim totul pentru a ne aminti valoarea supremă a sfințeniei vieții. Astăzi oprim totul pentru a putea trăi aici împreună sute de ani", a declarat Anat Angrest mama unui ostatic.

"Ne pasă foarte mult de cei dragi care sunt acolo. Omri al meu este acolo de 681 de zile, mi-e dor de el", a declarat Lishay Lavi Miran soţia unui ostatic.

Mişcarea de protest vine în condiţiile în care armata israeliană se pregăteşte să evacueze din nou palestinienii din nordul Fâşiei pentru o nouă ofensivă militară. În Gaza mai sunt încă 20 de ostatici luaţi de Hamas, în timp ce 30 ar fi murit acolo. Ultimele clipuri publicate de terorişti îi arată pe prizonieri numai piele şi os din cauza înfometării.

