Furia manifestanţilor sârbi faţă de preşedintele în funcţie creşte pe zi ce trece. Aleksandr Vucic spune că protestatarii sunt terorişti care vor să distrugă ţara. Incidente violente au avut loc pe străzile din marile oraşe unde manifestanţii antiguvernamentali s-au ciocnit cu forţele de ordine. Preşedintele Serbiei promite măsuri dure împotriva celor care au ieşit în stradă.

Mii de protestatari furioşi au incendiat sediile partidelor aflate la guvernare şi au scandat lozinci împotriva preşedintelui Vucic. Oamenii au ieşit în număr şi mai mare în stradă după ce poliţiştii au bătut cu brutalitate un student care protesta în Valjevo. Apariţia unor susţinători ai preşedintelui Vucic a încins şi mai tare spiritele iar mişcările de stradă au degenerat. Oamenii au aruncat cu pietre, grenade, sticle incendiare şi chiar rachete de semnalizare către forţele de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă.

"Cum se va termina asta nimeni nu știe, dar noi știm cum ar trebui să se termine - prin mijloace pașnice. Să-l lăsăm pe acest laș să convoace alegeri și, dacă își iubește țara, atunci va rezolva situația. Știm cu toții că situația se va calma când vor fi convocate alegeri", a declarat Marko Markovic, protestatar.

"Ei bine, sper ca într-o zi cererile să fie îndeplinite, pentru că sunt justificate. Este foarte clar că se va întâmpla și că vom câștiga", a declarat Dara Djordjevic, protestatar.

"Viitorul acestei țări, viitorul societății, valorile societății vor fi construite de acești tineri, studenții care vor absolvi în câțiva ani. Depinde de ei să aleagă valorile pe care doresc să le susțină", a declarat Branko Tubic, protestatar.

Preşedintele Aleksandr Vucic susţine că protestele de stradă sunt orchestrate din Occident şi că principalul scop al acestora ar fi distrugerea Serbiei. Manifestanţii sunt ameninţaţi cu represalii dure.

"Vom folosi tot ce ne stă la dispoziție pentru a restabili pacea și ordinea în țara noastră. Vom face asta. Țara noastră este în pericol grav, dar nu doar țara noastră, ci și toate valorile noastre sunt în pericol. Democrația noastră, viața normală, viața civilizată a oamenilor obișnuiți. Toată lumea este în pericol. Sunt împotriva voastră, a tuturor. Dacă nu luăm măsuri mai dure, este vorba de zile până vor ucide pe cineva", a declarat Aleksandar Vucic, președintele Serbiei.

În Serbia au loc constant proteste anticorupţie de mai bine de nouă luni, după ce acoperişul gării din Novi Sad s-a prăbuşit şi a ucis 16 oameni.

