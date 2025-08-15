Antena Meniu Search
Se încing spiritele în Serbia! Susținătorii partidului de la guvernare s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad. Alte mii de persoane s-au adunat în alte părţi ale ţării, inclusiv în capitala Belgrad, unde poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupuri de manifestanţi. 

Redactia Observator

la 15.08.2025 , 09:21

În Novi Sad, susținătorii Partidului Progresist Sârb au aruncat cu torțe și petarde spre protestatarii antiguvernamentali, în apropierea sediului formațiunii. În același timp, clădirea partidului de guvernământ a devenit ținta zecilor de manifestanți, care au spart geamuri, au aruncat cu mobilier și au stropit cu vopsea intrarea.

Haos a fost şi în alte oraşe unde mii se oameni au protestat, din nou, după ce, zilele trecute, au avut loc confruntări între susținătorii preşedintelui sârb şi manifestanții anti-Guvern. Poliţiştii, depăşiţi numeric, au fost nevoiţi să folosească gaz lacrimogen pentru a calma mulţimea. 14 persoane au fost arestate, în timp ce cinci poliţişti au fost răniţi.

"Poliţia a fost atacată masiv. A fost un atac brutal. Trebuie să spun că nu am mai văzut asemenea atacuri mari asupra poliţiei de mulţi ani", a declarat Ivica Dacic, ministrul sârb de interne.

Protestatarii cer, în tot acest timp, un singur lucru - să fie organizate alegeri anticipate în speranţa că îl vor îndepărta pe Vucic şi partidul său de la putere.

Preşedintele spune însă că protestele fac parte dintr-un complot străin pentru răsturnarea guvernului său.

serbia proteste belgrad novi sad
