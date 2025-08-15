Se încing spiritele în Serbia! Susținătorii partidului de la guvernare s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad. Alte mii de persoane s-au adunat în alte părţi ale ţării, inclusiv în capitala Belgrad, unde poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupuri de manifestanţi.

În Novi Sad, susținătorii Partidului Progresist Sârb au aruncat cu torțe și petarde spre protestatarii antiguvernamentali, în apropierea sediului formațiunii. În același timp, clădirea partidului de guvernământ a devenit ținta zecilor de manifestanți, care au spart geamuri, au aruncat cu mobilier și au stropit cu vopsea intrarea.

Haos a fost şi în alte oraşe unde mii se oameni au protestat, din nou, după ce, zilele trecute, au avut loc confruntări între susținătorii preşedintelui sârb şi manifestanții anti-Guvern. Poliţiştii, depăşiţi numeric, au fost nevoiţi să folosească gaz lacrimogen pentru a calma mulţimea. 14 persoane au fost arestate, în timp ce cinci poliţişti au fost răniţi.

"Poliţia a fost atacată masiv. A fost un atac brutal. Trebuie să spun că nu am mai văzut asemenea atacuri mari asupra poliţiei de mulţi ani", a declarat Ivica Dacic, ministrul sârb de interne.

Protestatarii cer, în tot acest timp, un singur lucru - să fie organizate alegeri anticipate în speranţa că îl vor îndepărta pe Vucic şi partidul său de la putere.

Preşedintele spune însă că protestele fac parte dintr-un complot străin pentru răsturnarea guvernului său.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰