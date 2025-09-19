Vladimir Putin a vorbit despre cine i-ar putea lua locul la conducerea Rusiei

Vladimir Putin a sugerat joi, în cadrul unei întâlniri cu liderii grupurilor politice din parlamentul rus, că unul dintre veteranii războiului din Ucraina, participanții la operațiunea militară specială, așa cum îi numește liderul de la Kremlin, ar putea, în viitor, să îl înlocuiască la conducerea Rusiei sau să ocupe funcții foarte înalte în stat.

Putin probează ochelari cu termoviziune în timpul unei vizite la o expoziție de echipamente militare, la un poligon din Nijni Novgorod, 16 septembrie 2025

Vladimir Putin a pregătit terenul informațional în Rusia pentru numirea sistematică a veteranilor loiali regimului în funcții de conducere. Kremlinul ar putea introduce chiar o cotă de 3% pentru a-i recompensa pe participanții la războiul din Ucraina cu funcții în administrația locală, regională și federală. "Ei vor fi înlocuitorii noștri. Trebuie să ne gândim la asta. Și vă mulțumesc că promovați astfel de oameni", a transmis Putin, citat de RIA Novosti.

Analiștii de la ISW (Institutul pentru Studiul Războiului) au interpretat că planul lui Putin legat de veterani face parte dintr-o strategie mai largă a Kremlinului de a militariza societatea rusă. ISW subliniază că Kremlinul încearcă să creeze o elită politică formată din veterani loiali regimului, pe care să o pună în funcții-cheie.

Liderul partidului "Rusia Justă", Serghei Mironov, a afirmat la reuniunea cu Putin că este de acord cu viziunea preşedintelui rus, potrivit căreia veteranii ar trebui să formeze "elita viitorului" în Rusia. Putin a atras atenția că 700.000 de militari ruși luptă în Ucraina și că va fi nevoie de o selecție atentă a candidaților potriviți prin programul "Timpul Eroilor".

Acesta este un instrument oficial lansat de Kremlin pentru selectarea și pregătirea acestor veterani ai războiului din Ucraina, astfel încât să fie compatibili ideologic cu regimul și ușor de controlat. Nu este o recunoaștere a meritelor de război, ci o tactică politică: Putin vrea să-și asigure continuitatea ideologică și controlul absolut, în timp ce pregătește societatea pentru sacrificii mai mari, inclusiv în eventualitatea unui conflict cu NATO, a punctat ISW.

În ciuda eforturilor declarate de a crește o elită nouă, mai tânără, potrivit presei ruse, Putin a prelungit cu încă cinci ani serviciul militar al șefului Statului Major General al Armatei, generalul Valeri Gherasimov. The Moscow Times a relatat că Gherasimov este cel mai probabil al patrulea oficial militar de rang înalt cunoscut care își păstrează rolul și după ce a împlinit vârsta obligatorie de pensionare.

Faptul că menține oficialii militari și de securitate în vârstă, dar loiali, în cercul său apropiat arată că Putin, care promitea la începutul anilor 2000 că nu va rămâne la putere după vârsta de 65 de ani, nu are planuri de a renunța la conducerea Rusiei în viitorul apropiat, conchide ISW.

