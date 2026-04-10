Putin anunță o scurtă încetare a focului de Paște în Ucraina. Când expiră armistiţiul şi ce promite Zelenski

Vladimir Putin a anunțat o încetare temporară a focului în Ucraina, cu ocazia Paștelui ortodox, valabilă până pe 12 aprilie, inclusiv. Armistițiul presupune oprirea luptelor pe toate fronturile, însă Moscova avertizează că trupele rămân în alertă. Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că forțele Kievului sunt pregătite să răspundă "simetric" și cere un Paște fără amenințări, dar și pași reali spre pace.

Confruntările armate urmează să fie oprite pe 11 şi 12 aprilie, a anunţ el joi.

"Prin decizia comandantului suprem (...) V. Putin, în legătură cu viitoarele sărbători de Paşte (Învierea lui Cristos), un armistiţiu este declarat începând de la ora (locală) 16.00 (şi ora României), la 11 aprilie, şi până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026", anunţă într-un comunicat Kremlinul.

Potrivit News.ro, Moscova anunţă că Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov a emis o directivă adresată comandantului general al armatei ruse prin care-i transmite să "oprească în această perioadă orice acţiune militară în toate direcţiile".

Articolul continuă după reclamă

Însă, anunţă ministerul, forţele ruse "trebuie să fie pregătite să elimine orice provocare posibilă a inamicului şi orice acţiune agresivă".

Reacţia lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina este pregătită să adopte măsuri reciproce după anunțul președintelui rus Vladimir Putin privind un armistițiu de Paște, subliniind că "oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări".

"Ucraina a afirmat în mod repetat că suntem pregătiți pentru pași simetrici. Am propus un armistițiu în perioada sărbătorilor de Paște din acest an și vom acționa în consecință. Oamenii au nevoie de un Paște liber de amenințări și de o mișcare reală către pace, iar Rusia are șansa de a nu reveni la atacuri și după Paște", a declarat Zelenski, pe rețelele sociale.

Zelenski a făcut săptămâna trecută o propunere în vederea unui armistiţiu de Paşte. El a deplâns atunci faptul că Moscova a răspuns lansând drone.

Totodată, reamintim că Rusia a mai declarat un armistițiu similar în perioada Paștelui ortodox din 2025, în zona de conflict.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰