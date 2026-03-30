Zelenski propune o încetare a focului de Paşte, precum și un posibil armistițiu energetic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski propune Moscovei un armistițiu în sectorul energetic, în contextul tensiunilor globale din piața petrolului și al presiunilor internaționale pentru reducerea atacurilor asupra infrastructurii. Mai mult, liderul de la Kiev susţine că Ucraina este dispusă să accepte o încetare a focului în timpul sărbătorilor de Paște, dacă și Rusia face același pas, în timp ce negocierile de pace rămân blocate de divergențe majore între părți.

Potrivit Business Insider, care citează mesaj dintr-un grup de WhatsApp al presei, președintele Zelenski ar fi fost presat de unii aliați nenumiţi să limiteze atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și de gaze a Rusiei, în contextul "crizei energetice globale severe" provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Președintele Zelenski a spus că toate atacurile ucrainene sunt un răspuns la agresiunea Rusiei, adăugând că Ucraina este pregătită pentru o încetare a focului dacă și Rusia este.

"Nu uitați că suntem pregătiți pentru orice fel de încetare a focului reală. O încetare totală a focului. O încetare a focului în domeniul energetic. În domeniul securității alimentare și energetice. Pe mare și în aer...", a declarat președintele ucrainean într-un mesaj audio trimis grupului de WhatsApp pe care îl are în comun cu jurnaliștii care acoperă actualitatea din Ucraina. Ucraina este dispusă să accepte o încetare a focului în timpul sărbătorilor de Paște și un armistițiu în sectorul energetic, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

Presiuni asupra Kievului pentru reducerea atacurilor asupra Rusiei

Zelenski a declarat că a transmis această poziție liderilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatar, cu care s-a întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul turneului său în regiunea Golfului și dintre care unii au mediat între ucraineni și ruși, scrie Agerpres.

Ucraina a primit recent "semnale din partea unora dintre partenerii ei" prin care i se cerea să "reducă atacurile cu rază lungă de acțiune asupra sectorului petrolier" rusesc, a declarat Zelenski.

"Subliniez încă o dată că, dacă Rusia este gata să nu atace sectorul energetic ucrainean, nici noi nu vom lovi sectorul lor energetic ca ripostă", a adăugat el.

Negocierile de pace, blocate de divergențe între SUA și Rusia

Președintele ucrainean s-a pronunțat din nou ca negocierile de pace în format tripartit cu SUA și Rusia să fie reluate cât mai curând posibil și a explicat că următoarea întâlnire în acest format - care ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii martie - continuă să fie amânată din cauza refuzului rușilor ca aceasta să fie organizată pe teritoriul SUA.

Volodimir Zelenski a indicat că echipa americană de negociatori a spus clar că nu se va deplasa nicăieri atât cât timp SUA se află în război cu Iranul.

Rușii refuză să meargă în SUA și au propus Elveția și Turcia ca posibile locuri pentru desfășurarea unei noi runde de negocieri, a adăugat președintele ucrainean, reafirmând că Ucraina este deschisă oricărei opțiuni care ar permite organizarea reuniunii.

Pe de altă parte, președintele ucrainean a salutat acordurile "istorice" în domeniul securității și al apărării antiaeriene încheiate cu țările din Golf în timpul turneului său recent în această regiune.

"Sunt acorduri istorice" privind "cooperarea strategică în domeniul tehnologiei militare", a declarat Zelenski. "Ucraina nu a mai avut până acum astfel de acorduri în această regiune", a subliniat el.

Ucraina vrea să exporte sisteme anti-dronă și caută arme împotriva rachetelor balistice

În cadrul acordurilor semnate pe o perioadă de zece ani, Ucraina intenționează să-și exporte interceptorii capabili să distrugă dronele de tip Shahed de fabricație iraniană, a indicat Zelenski, adăugând că este vorba de un export corect, când "experiența noastră nu se vinde degeaba, iar ceea ce se vinde în mod real partenerilor este un sistem" de apărare aeriană anti-Shahed și "nu doar interceptori".

În schimb, Kievul, care luptă de patru ani împotriva invaziei ruse, este interesat de mijloace de distrugere a rachetelor "balistice", foarte greu de doborât, precum și de sprijin în sectorul "energetic", rețeaua sa fiind devastată de atacurile sistematice ale Rusiei, potrivit lui Zelenski.

