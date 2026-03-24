Putin a autorizat armele de foc către grupuri private pentru a proteja de drone instalațiile energetice

Președintele Vladimir Putin a semnat o lege care permite companiilor private de securitate să utilizeze temporar arme de foc pentru a proteja infrastructura critică de atacurile cu drone în timpul războiului din Ucraina, a relatat luni agenția de stat TASS, citând documente oficiale.

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat legea care permite firmelor private de securitate să folosească arme de foc, precum puști de asalt Kalașnikov, pentru a apăra instalații energetice de importanță critică, a anunțat guvernul, extinzând astfel gama de arme utilizate pentru o astfel de protecție.

Conform legii, agenții privați de securitate vor putea obține arme prin intermediul Gărzii Naționale a Rusiei (Rosgvardia) și vor trebui să le returneze în termen de două săptămâni după încheierea contractelor de securitate sau la solicitarea instituției.

Legea oferă, de asemenea, firmelor de securitate dreptul de a cumpăra arme de serviciu, extinzându-le capacitățile dincolo de armele neletale și mijloacele de autoapărare la care erau limitate anterior.

Parlamentarii care au elaborat proiectul au invocat creșterea numărului de atacuri cu drone asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra instalațiilor din sectorul energetic. Ei susţin că armele automate sunt printre cele mai eficiente mijloace de contracarare a acestor amenințări.

Peste 80% din complexul de combustibil și de energie al Rusiei este protejat de firme private de securitate, care până acum erau supuse unor restricții stricte privind tipurile de arme pe care le putea folosi. Unele rafinării au instalat şi rețele anti-drone. "Posibilitatea de a obține arme de foc de luptă pentru utilizare temporară în timpul operațiunii militare speciale va îmbunătăți semnificativ protecția obiectivelor de importanță critică", a declarat deputatul Vasili Piskarev, unul dintre coautorii proiectului de lege.

