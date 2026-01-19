Putin, invitat de Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza. Moscova analizează propunerea

Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care ar urma să supravegheze noul guvern din Gaza. Kremlinul confirmă că analizează oferta, transmisă pe canale diplomatice, în timp ce Moscova ia în calcul contacte directe cu Washingtonul pe această temă. Inițiativa prevede implicarea a zeci de state, însă statutul de membru permanent ar fi condiționat de o contribuție financiară substanțială.

"Într-adevăr, preşedintele Putin a primit propunerea prin canale diplomatice de a se alătura Consiliului de Pace. În prezent, examinăm toate detaliile propunerii", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei sale de presă telefonice zilnice, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Reuters relatează că Moscova studiază propunerea şi speră să aibă contacte cu Washingtonul pe această temă.

România, printre țările invitate să se alăture Consiliului de Pace

Trump a invitat 60 de ţări, printre care și România, să se alăture Consiliului de Pace, însă doar cele care plătesc un miliard de dolari vor putea deveni membri permanenţi, potrivit Mediafax.

Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a declarat că "administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump".

Întrebat dacă România se gândește să plătească un miliard de dolari pentru a participa la acest comitet sau poate să nu participe deloc, Lazurca a răspuns: "Angajamentul de a plăti o sumă care nu e irelevantă în contextul dificultăților fiscal-bugetare ale României e o răspundere care nu mi-aparține. Ar trebui ca Guvernul să se pronunțe sau președintele României".

Alte țări au evitat declarații clare, iar mai mulți oficiali au ridicat, sub protecția anonimatului, semne de întrebare privind impactul asupra ONU. Un diplomat a descris planul drept o formă de "ONU a lui Trump", care ar ignora principiile Cartei ONU, în timp ce alți diplomați occidentali au avertizat că inițiativa ar putea submina rolul instituțiilor internaționale existente.

