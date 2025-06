Putin l-a anunțat la telefon pe Trump că va răspunde la atacul Ucrainei

UPDATE: Yuri Ushakov, un consilier al Vladimir Putin, a oferit detalii din conversaţia avută de preşedintele rus cu Donald Trump. Potrivit acestuia, citat de SkyNews, Donald Trump i-ar fi spus lui Vladimir Putin că nu ştia că Ucraina urmează să atace bazele ruseşti. De asemenea, acesta a mai precizat că partea rusă nu a luat niciodată în calcul o eventuală întrevedere între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Potrivit lui Trump, discuţia cu Putin a durat aproximativ o oră şi 15 minute, iar preşedintele rus i-a transmis că Rusia va reacţiona "puternic" în urma acestor atacuri.

"Tocmai am terminat o convorbire telefonică cu președintele Vladimir Putin al Rusiei. Apelul a durat aproximativ o oră și 15 minute. Am discutat despre atacul Ucrainei asupra avioanelor rusești aflate la sol, precum și despre diverse alte atacuri care au avut loc de ambele părți. A fost o conversație bună, dar nu una care va duce la o pace imediată. Președintele Putin a spus, și foarte ferm, că va trebui să răspundă la atacul recent asupra bazelor aeriene. Am discutat și despre Iran și despre faptul că timpul se scurge în ceea ce privește decizia Iranului legată de armele nucleare, decizie care trebuie luată rapid! I-am spus președintelui Putin că Iranul nu poate avea o armă nucleară și, în această privință, cred că am fost de acord. Președintele Putin a sugerat că va participa la discuțiile cu Iranul și că ar putea, poate, să ajute la obținerea unei concluzii rapide. Este opinia mea că Iranul a tergiversat luarea unei decizii în această chestiune foarte importantă și că vom avea nevoie de un răspuns clar într-un timp foarte scurt", a fost mesajul postat de Donald Trump pe TruthSocial.

Putin respinge un armistițiu și summit cu Zelenski după atacurile Ucrainei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat miercuri Ucraina de atentate teroriste în regiunile Briansk și Kursk, referindu-se la exploziilor feroviare în care au murit şapte persoane iar alte 100 au fost rănite. Liderul de la Kremlin a pus sub semnul întrebării declararea unui armistițiu pe front și a organizării unui summit cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

Rusia a acuzat marţi Kievul că se află la originea exploziilor care au provocat pe 31 mai şi 1 iunie prăbuşirea a două poduri, urmat de accidente de tren în care au murit şapte persoane şi peste 100 au fost rănite, printre care şi minori.

