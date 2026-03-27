Putin le cere bani oligarhilor pentru a continua războiul din Ucraina

Preşedintele Rusiei Vladimir Putin le-a cerut oligarhilor ruşi să doneze pentru bugetul de apărare al ţării, aflat în scădere, pentru a continua invazia din Ucraina, scrie The Guardian.

Președintele Rusiei pare hotărât să continue războiul început în februarie 2022 până când Moscova va prelua și restul teritoriilor din Donbas care nu se află încă sub controlul său, potrivit Financial Times.

Publicația scrie că, după discuțiile de joi, cel puțin doi oameni de afaceri i-au transmis lui Vladimir Putin că sunt pregătiți să contribuie suplimentar la bugetul de apărare. Potrivit aceleiași surse, Kremlinul merge mai departe cu ofensiva după ce Ucraina a refuzat, în cadrul negocierilor recente mediate de SUA, să se retragă unilateral din Donbas.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia este în continuare interesată de negocieri de pace și că va relua contactele cu SUA pentru o nouă rundă de discuții atunci când vor exista condiții favorabile. El a precizat însă că problemele esențiale, inclusiv cele legate de teritorii, rămân nerezolvate.

Între timp, cheltuielile militare ale Rusiei au crescut puternic. Bugetul de apărare a urcat anul trecut cu 42%, până la 13,1 trilioane de ruble. În paralel, autoritățile încearcă să susțină economia prin noi taxe.

Ministrul Economiei, Maxim Reșetnikov, a spus joi că Rusia ia în calcul o nouă taxă pe profiturile excepționale, dacă rubla va continua să se deprecieze. În 2023, statul a încasat deja 320 de miliarde de ruble printr-o taxă unică de 10% aplicată unor companii mari.

În ianuarie, Kremlinul a majorat TVA-ul la 22%, sperând să adune încă 600 de miliarde de ruble în următorii trei ani, în principal de la întreprinderile mici și mijlocii. În același timp, deficitul bugetar al Rusiei din ianuarie și februarie a depășit 90% din nivelul estimat pentru întregul an. Printre cauze se numără și sancțiunile americane, care au obligat Moscova să vândă petrol la prețuri mult mai mici.

Anterior, Putin avertizase că atât statul, cât și companiile rusești ar trebui să fie prudente în felul în care folosesc veniturile suplimentare obținute pe fondul scumpirii petrolului, influențată de războiul din Orientul Mijlociu. "Acum, când prețurile exporturilor noastre tradiționale cresc, iar piețele sunt instabile, poate apărea tentația de a profita de moment", le-a spus el liderilor de afaceri reuniți la Moscova.

Putin a avertizat că asta ar putea duce fie la risipirea banilor, fie la distribuirea lor sub formă de dividende, fie la creșterea cheltuielilor publice. "Trebuie să rămânem prudenți. Dacă piețele merg într-o direcție astăzi, mâine se pot întoarce în cealaltă", a spus liderul rus, pledând pentru "o abordare moderat conservatoare" atât în mediul de afaceri, cât și în finanțele publice.

Zelenski acuză SUA

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-un interviu pentru Reuters, că SUA condiționează oferirea unor garanții de securitate într-un eventual acord de pace de cedarea întregii regiuni Donbas către Rusia.

"Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și, cred, asupra următorilor săi pași. Din păcate, președintele Trump continuă să aleagă o strategie prin care pune mai multă presiune pe partea ucraineană. Mi-aș dori foarte mult ca partea americană să înțeleagă că estul țării noastre face parte din garanțiile noastre de securitate", a declarat Zelenski.

