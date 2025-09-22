Putin, mesaj către "Occidentul Colectiv": "Suntem pregătiţi să răspundem, şi nu prin cuvinte"

Vladimir Putin a făcut o serie de declaraţii în cadrul Consiliului de Securitate al Rusiei în care a reafirmat capacitatea Rusiei de a răspunde atacurilor "Occidentului colectiv", precizând în acelaşi timp că Federaţia Rusă nu vrea escaldarea conflictului.

"Acțiunile distructive ale Occidentului au ca scop 'subminarea parității globale și dobândirea, sau încercarea de a dobândi, o superioritate absolută, covârșitoare'. Rusia e pregătită să răspundă, şi nu prin cuvinte, ci folosind măsuri tehnico-militare. Rusia e încrezătoare în 'fiabilitatea şi eficacitatea' forţelor sale de descurajare. Rusia nu e interesată de escaladarea în continuare a tensiunilor şi de alimentarea cursei înmarmărilor", a declarat Vladimir Putin, potrivit TASS.

Vladimir Putin, despre acordul New Start

În cadrul aceleiaşi întrevederi, Vladimir Putin a declarat că este pregătit să extindă cu un an ultimul tratat de control al armelor dintre Washington şi Moscova, care limitează numărul de arme nucleare deţinute de fiecare parte, dacă omologul său american Donald Trump va face acelaşi lucru.

"Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice centrale prevăzute în Noul Tratat START timp de un an după 5 februarie 2026. Ulterior, pe baza unei analize a situaţiei, vom lua o decizie cu privire la menţinerea acestor restricţii autoimpuse voluntar. Credem că această măsură va fi viabilă doar dacă Statele Unite acţionează într-un mod similar şi nu iau măsuri care subminează sau încalcă echilibrul existent al capacităţilor de descurajare", a declarat Vladimir Putin.

