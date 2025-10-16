Putin: Rusia rămâne lider mondial în producția de petrol, în ciuda sancțiunilor

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi că, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident și a presiunilor exercitate de fostul președinte american Donald Trump asupra statelor care cumpără petrol rusesc, Rusia continuă să fie "unul dintre cei mai importanți producători de petrol" la nivel global, potrivit AFP, informează Agerpres.

"Rusia îşi menţine poziţia printre principalii producători de petrol, în pofida mecanismelor de concurenţă neloială utilizate contra noastră", a afirmat Putin în cadrul unui forum consacrat energiei desfăşurat la Moscova.

Potrivit preşedintelui rus, Rusia asigură 10% din producţia mondială de petrol.

"Sectorul petrolier rus demonstrează flexibilitate şi a reuşit să pună în aplicare noi canale de aprovizionare şi de plată", a continuat el.

Putin şi-a exprimat de asemenea satisfacţia cu privire la faptul că exporturile de gaz - Rusia numărându-se şi aici printre principalii producători mondiali - sunt asigurate în mod "fiabil" pe pieţe, în pofida restricţiilor impuse de ţările UE, altădată cliente majore ale Moscovei.

"Rusia intenţionează să-şi întărească poziţia de lider mondial în domeniul energiei", a afirmat el.

Exportul de hidrocarburi, una dintre principalele surse de venituri ale Rusiei, este vizat de o mulţime de sancţiuni occidentale de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei în 2022.

În pofida acestor restricţii, Moscova continuă să îşi exporte producţia spre clienţii săi, printre care în special China şi India, datorită flotei sale "fantomă", nave ale căror proprietar, asigurare şi pavilion sunt opace.

Donald Trump şi-a înmulţit în ultimele luni presiunile la adresa principalilor cumpărători de hidrocarburi ruse.

Miercuri, Donald Trump a dat asigurări că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să cumpere petrol rus, după ce preşedintele american a impus tarife vamale punitive împotriva ţării sale. O informaţie ce nu a fost confirmată sau dezminţită de New Delhi.

La rândul său, China a apărat joi drept "legitime" achiziţiile de petrol rusesc.

