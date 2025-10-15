Putin, umilit de Trump. A anulat un summit cu liderii arabi pentru că toți au mers la cel organizat de Trump

Vladimir Putin a fost nevoit să amâne summitul ruso-arab programat pentru miercuri, 15 octombrie 2025, după ce mai mulți lideri din regiune au ales să participe, în schimb, la summitul lui Donald Trump pentru Gaza desfășurat în Egipt, eveniment de la care Rusia a fost absentă. Potrivit unei analize The Guardian, anularea summitului reprezintă o umilință pentru liderul de la Kremlin și un semnal că Rusia își pierde influența globală, în special în Orientul Mijlociu. Kremlinul a transmis că summitul va fi reprogramat pentru luna noiembrie.

Anunțat încă din aprilie și pregătit timp de mai multe luni, summitul "Rusia - Lumea Arabă" era programat pentru miercuri la Moscova, pentru a arăta influența continuă a Rusiei în Orientul Mijlociu și faptul că nu este izolată, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Putin a fost nevoit însă să anuleze evenimentul, după ce și-au confirmat participarea doar câțiva lideri, printre care președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, și secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, relatează The Guardian. Atenția globală s-a mutat, în schimb, în Egipt, unde liderii mondiali s-au reunit la "summitul de pace pentru Gaza", de la care Rusia a lipsit în mod notabil.

Ce-i drept, acest summit a fost organizat pe ultima sută de metri, după ce gruparea Hamas a transmis, pe 8 octombrie, americanilor că acceptă încetarea focului. La Sharm el-Sheikh, Donald Trump, în calitate de mediator al acordului, a primit șefi de stat din Orientul Mijlociu și Europa, care s-au înghesuit să fie fotografiați alături de președintele american.

Deși Moscova nu era așteptată să joace un rol major în procesul de pace pentru Gaza, absența rușilor din Egipt a subliniat o realitate pe care Kremlinul ezită să o recunoască: pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, influența sa în Orientul Mijlociu se diminuează, arată The Guardian.

"Rolul diplomatic al Rusiei în Orientul Mijlociu a scăzut din cauza războiului din Ucraina. În marile evoluții regionale, actorii-cheie nu mai privesc către Moscova", a declarat Hanna Notte, expertă în politică externă rusă. "Un astfel de summit servește pentru a transmite mesajul că Rusia nu este izolată în afara Occidentului. Are o valoare simbolică pentru Moscova, dar nu îi redă rolul de jucător major în regiune", a completat ea.

Summitul din Egipt a arătat că tot mai mulți lideri din regiune se concentrează acum pe întărirea relațiilor cu Trump, în timp ce frustrarea Washingtonului față de refuzul lui Putin de a opri războiul din Ucraina este tot mai mare. Timp de aproape un deceniu, Orientul Mijlociu a fost scena pe care Putin și-a dorit revenirea la statutul de mare putere globală, explică The Guardian. Intervenția militară rusă în războiul civil din Siria, în 2015, a salvat regimul lui Bashar al-Assad, i-a asigurat baze navale și aeriene permanente la Mediterană și a revigorat imaginea Moscovei ca forță capabilă să proiecteze putere dincolo de granițele sale.

După invadarea Ucrainei, Moscova a fost nevoită să-și redirecționeze o mare parte din capacitățile militare, economice și diplomatice, devenind incapabilă să-l mai sprijine pe Assad, răsturnat de la putere în decembrie 2024. Totodată, a privit neputincioasă cum principalul său aliat, Iranul, a suferit numeroase atacuri din partea Israelului asupra infrastructurii militare și economice.

Rusia nu a avut niciun rol în negocierile care au dus la încetarea focului în Gaza. Prin apropierea tot mai evidentă de Iran și prin sprijinul declarat pentru palestinieni, Putin și-a deteriorat relațiile cu Benjamin Netanyahu. Luna trecută, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Israelul a transferat un sistem de rachete Patriot către Kiev.

Oficial, elitele ruse au lăudat eforturile lui Trump de a încheia războiul din Gaza, pentru a intra în grațiile liderului american. Putin a declarat vineri că a propus amânarea summitului ruso-arab "pentru a nu interfera" cu planul lui Trump și a elogiat eforturile americanilor de a pune capăt conflictului. "Dacă Trump reușește să facă tot ce și-a propus, ar fi un eveniment cu adevărat istoric", a spus el în timpul unei vizite în Tadjikistan. Kremlinul a transmis că summitul va fi reprogramat pentru luna noiembrie.

Totuși, au început să iasă la iveală și frustrărilel oficialilor ruși de rang înalt. Ministrul de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că, deși Rusia "nu va refuza să participe la eforturile de pace în Orientul Mijlociu dacă va fi invitată", Kremlinul nu intenționează să "își impună serviciile".

Acordul mediat de Trump a fost criticat și direct. Dmitri Medvedev, fost președinte și actualmente vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a catalogat drept lipsit de sens. "Eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni e un lucru bun, desigur, dar nu va rezolva nimic. Până nu va fi înființat un stat palestinian, în conformitate cu binecunoscutele rezoluții ale ONU, nimic nu se va schimba. Războiul va continua. Toată lumea știe asta", a spus el.

Potrivit The Guardian, retragerea Rusiei de pe scena globală nu se limitează la Orientul Mijlociu. În Asia Centrală și Caucaz, state odinioară considerate loiale Moscovei, inclusiv Kazahstan, Armenia și Azerbaidjan, se îndepărtează treptat din orbita rusă. Invadarea Ucrainei le-a obligat să-și reevalueze riscurile la adresa propriei securități.

