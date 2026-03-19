Un sistem de apărare antiaeriană Patriot, operat de militari greci în Arabia Saudită, a interceptat joi două rachete balistice lansate din Iran, care vizau infrastructura petrolieră, potrivit ministrului elen al Apărării, transmite Reuters .

Rachete balistice iraniene, doborâte in premieră deasupra Arabiei Saudite de soldați greci cu Patriot - Profimedia

"Protejarea rafinăriilor și a unităților petroliere este de o importanță majoră", a spus ministrul elen al Apărării, Nikos Dendias, într-o declarație televizată.

Grecia a desfășurat în Arabia Saudită, încă din 2021, o baterie de apărare antiaeriană Patriot, de fabricație americană, operată de militari greci, în baza unui acord menit să protejeze infrastructura energetică a regatului.

Interceptarea de joi este prima ocazie în care personalul grec a operat efectiv sistemul, a declarat pentru Reuters un oficial din Ministerul Apărării.

Și alte state au oferit sprijin pentru apărarea Golfului împotriva atacurilor iraniene, lansate ca reacție la loviturile americano-israeliene asupra Iranului, începute pe 28 februarie.

Franța a ajutat Emiratele Arabe Unite în apărarea împotriva atacurilor iraniene, în baza unui acord de apărare de lungă durată. De asemenea, Australia a anunțat că va trimite un avion de supraveghere și rachete pentru a consolida apărarea EAU.

