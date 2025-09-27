Raport: Rusia ajută China să pregătească invadarea Taiwanului

Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”.

Bazându-se pe peste 800 de pagini de documente obţinute de grupul hacktivist „Black Moon”, institutul afirmă că "preşedintele chinez Xi Jinping a ordonat Armatei Populare de Eliberare (APL) să fie pregătită să cucerească militar Taiwanul până în 2027".

Potrivit Royal United Services Institute, un organism independent care ar fi verificat autenticitatea documentelor, "o operaţiune amfibie la scară largă" pentru capturarea Taiwanului "este foarte riscantă, locurile propice pentru debarcarea trupelor şi a echipamentului fiind limitate de pantă şi de capacitatea de încărcare a plajelor". De aceea, Beijingul ar conta pe Rusia, care are experienţă în urma invaziei Ucrainei, pentru a "identifica posibilităţile de debarcare a trupelor".

Potrivit institutului şi documentelor dezvăluite de "Black Moon", pe care Le Figaro a putut să le consulte parţial, Rusia ar fi acceptat în 2023 să furnizeze Armatei Populare de Eliberare un set complet de arme şi instrumente pentru a echipa un batalion aeropurtat, precum şi instruire şi personal tehnic.

Articolul continuă după reclamă

Acest proiect, denumit "Sword 208", trece în revistă "dezvoltarea unui sistem de automatizare a comenzii trupelor aeropurtate”, evidenţiind, cu ajutorul unei scheme, "căştile cu conducere osoasă cu microfon biometric” cu care sunt echipaţi soldaţii sau "terminalele cu ecran tactil”.

Acest sistem este lăudat în document ca fiind capabil "să asigure implementarea diferitelor tipuri de comunicaţii pentru a transmite în mod fiabil informaţii şi pentru a garanta difuzarea ordinelor şi semnalelor de comandă de la nivelurile superioare către nivelurile inferioare”. În plus, acesta ar permite "creşterea eficienţei formaţiunilor aeropurtate de 2 până la 2,5 ori”.

Potrivit institutului britanic, Rusia ar transfera, de asemenea, către China tehnologii care îi vor permite să crească producţia de arme şi echipamente militare. Acordurile încheiate între cele două părţi ar prevedea, în special: vânzarea de către Rusia către China a 37 de BMD-4M, vehicule de asalt amfibii uşoare echipate cu un tun de 100 mm şi un tun automat de 30 mm; 11 tunuri automoteure amfibii antitanc uşoare Sprut-SDM1 cu un tun de 125 mm; 11 vehicule blindate aeropurtate de transport trupe „Rakushka”; şi mai multe vehicule de comandă şi observare. Acordurile ar prevedea, de asemenea, ca toate vehiculele blindate să fie echipate cu module de comandă în limba chineză.

Rusia având mai multă experienţă decât China în ceea ce priveşte trupele aeropurtate, Moscova ar urma să formeze şi un batalion de paraşutişti chinezi. "Şoferii de vehicule blindate vor fi instruiţi la baza Kurganmashzavod, iar echipajele vehiculelor de comandă şi observare KMN şi ale tunurilor antitanc Sprut vor fi instruite la Penza, la centrala nucleară JSC Rubin”, arată institutul britanic.

"În China va fi creat un centru de întreţinere tehnică şi reparaţii a echipamentelor ruseşti, căruia îi va fi transferată toată documentaţia tehnică necesară", se mai menţionează în raport.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰