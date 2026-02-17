Senatoare SUA: Nu luaţi în serios raportul privind alegerile, e eronat şi nu va avea nicio consecinţă

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră în Comisia pentru Relații Externe din Senatul SUA și implicată în dosare de politică externă, securitate și apărare, a declarat luni, într-o vizită la București, că acel controversat raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților privind alegerile din România este unul "eronat" și "partizan" şi că nu trebuie luat în serios.

Întrebată la Bucureşti dacă românii ar trebui să mai considere SUA un prieten pe deplin angajat în parteneriatul strategic, având în vedere raportul recent al Comisiei Juridice din Congres, care citează România ca exemplu negativ din cauza anulării alegerilor, excluderea din programul Visa Waiver și discuțiile privind reducerea prezenței militare americane, senatoarea democrată Jeanne Shaheen a transmis că raportul respectiv este "eronat" și "partizan".

Jeanne Shaheen, despre raportul privind alegerile, Visa Waiver şi reducerea trupelor SUA din România

"Raportul Comisiei Juridice este un document ideologic și partizan, pe care nimeni din sistemul de apărare al SUA sau din public nu îl ia în serios. Considerăm că este eronat, că nu se bazează pe fapte. Nu îi acordăm nicio atenție. Așadar, oamenii din România ar trebui să îl ignore, pentru că nu va avea nicio consecință. Vă pot garanta acest lucru. După cum știți, avem un Congres format din două camere și în care sunt reprezentate două partide. Partidul majoritar din Camera Reprezentanților a ales să adopte o abordare foarte partizană în privința multor subiecte, iar acesta este unul dintre ele.

În privința Visa Waiver, am fost aici în 2023 și am înțeles importanța programului pentru România. Împreună cu senatorul Dick Durbin am inițiat o legislație care avansa pozitiv sub administrația Biden. Din păcate, s-a blocat sub administrația Trump și vom continua să insistăm, pentru că știm că este important pentru România.

În ceea ce privește brigada de luptă, structurile de apărare din cadrul administrației Trump au decis să reducă efectivele de trupe în Europa. Nu am fost de acord cu această decizie, dar, din păcate, nu a fost decizia mea. Unul dintre lucrurile pe care le-am inclus în legea apărării, adoptată cu un sprijin bipartizan puternic în ambele camere, a fost obligativitatea de a evalua situația și de a consulta Congresul înainte de a lua astfel de decizii. Sperăm ca acest lucru să se întâmple pe viitor și ca administrația să audă din partea unui Congres bipartizan că este foarte important să continuăm să avem trupe americane pe flancul estic", a declarat Jeanne Shaheen.

Cine este Jeanne Shaheen

Jeanne Shaheen reprezintă statul New Hampshire în Senatul SUA și activează în Comisia pentru Relații Externe și este implicată în dosare de politică externă, securitate și apărare, inclusiv în inițiative legate de NATO și regiunea Mării Negre. Trebuia să ajungă la București pentru a vizita centrul de instruire unde sunt pregătiți piloții de F-16, alături de senatorul Tom Tillis din Carolina de Nord și senatorul Chris Murphy din Connecticut, dar, în cele din urmă, cei doi nu au mai putut efectua vizita din motive personale și profesionale.

La București, Jeanne Shaheen s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, cu ministrul de Externe Oana Țoiu și cu ministrul Apărării Radu Miruță. "Vreau să încep prin a le mulțumi gazdelor noastre din România. Am avut o zi cu adevărat fascinantă. Am ieșit din București și am văzut puțin din țară. Am vizitat centrul de instruire unde sunt pregătiți piloții de F-16. Am fost foarte impresionați de activitatea de acolo. Cred că acest lucru întărește motivul pentru care suntem aici și mesajul pe care vrem să-l transmitem poporului român și aliaților noștri: România a fost unul dintre cei mai puternici, loiali și importanți aliați ai Americii.

Am avut ocazia să ne întâlnim cu președintele, cu ministrul de Externe și cu ministrul Apărării. Am zburat chiar în această dimineață cu ministrul Apărării și am discutat despre mai multe domenii de interes comun privind securitatea națională și apărarea, precum și despre modalitățile în care cooperăm și în care putem coopera mai mult în viitor", a declarat senatoarea americană.

A încurcat Bucureștiul cu Budapesta la conferința de presă

La conferința de presă de luni seara, senatoarea Shaheen nu a scăpat de tradiționala greșeală pe care o fac străinii ajunși în capitala țării noastre: a încurcat Bucureștiul cu Budapesta.

"De asemenea, mă bucur că ambasadorul SUA în România, Daryl Nirenberg, va ajunge în curând la Budapesta. Știu că este foarte entuziasmat de această numire și că va continua să acorde prioritate oportunităților de a consolida relația puternică a Americii cu România. Unul dintre lucrurile pe care le știu ca politician, și sunt sigură că auziți acest lucru și de la oficialii dumneavoastră, este că guvernele se pot schimba. Liderii se pot schimba, dar relația care există între poporul român și poporul Statelor Unite va continua. Am văzut acest lucru din nou astăzi. Suntem mulțumiți că, datorită acestui parteneriat, NATO este mai puternică, România este mai puternică, iar Statele Unite sunt mai puternice. Iar acesta este un mesaj foarte important pe care trebuie să-l transmitem adversarilor noștri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia", a declarat ea.

Taxată, și-a cerut scuze: "Îmi cer scuze. Știu că sunt la București. Secretarul de stat Rubio este la Budapesta".

Întrebată ce ar trebui să facă România pentru a avea prioritate la Washington în privința strategiei la Marea Neagră, senatoarea a precizat că "strategia la Marea Neagră a fost adoptată bipartizan, pentru că recunoaștem importanța regiunii pentru securitate și pentru viitoarele interese energetice. Există multe motive pentru care SUA trebuie să fie implicate în regiune, iar acest lucru nu este ignorat de administrație".

Referitor la proiectul privind eliminarea ratei de refuz de 3% pentru Visa Waiver, senatoarea a menționat că "proiectul avansa sub administrația anterioară și s-a blocat sub administrația Trump. Nu știu de ce. Sper să continuăm demersurile, pentru că este în interesul ambelor țări".

Despre relația dintre administrația Trump și guvernul Viktor Orban, precum și sprijinul pentru forțele de extremă dreapta din UE, politiciană americană a subliniat că "reflectă un curent de extremă dreapta din SUA, foarte ideologic. Cred că această perspectivă nu este în interesul pe termen lung al SUA, NATO sau Europei".

Relația SUA-UE în NATO şi discursul lui Marco Rubio de la Munchen

Senatoarea consideră că discursul secretarului de stat Marco Rubio la Conferinţa de securitate de la Munchen a fost încurajator, dar a avertizat că mai este de lucru. "La fel ca milioane de americani, am fost foarte dezamăgită de retorica președintelui Trump privind Groenlanda și Danemarca, care a subminat un aliat NATO, un aliat valoros și de încredere. Am făcut parte dintr-o delegație bipartizană care a mers la Copenhaga chiar înainte de Davos pentru a încerca să reasigure oamenii și să asculte preocupările partenerilor noștri danezi și groenlandezi.

Când eu și senatorul Tillis am fost la Munchen în acest weekend, am fost întrebați frecvent despre acest subiect. Iar unul dintre lucrurile pe care le-a spus și pe care l-am considerat util, atunci când oamenii au întrebat dacă va reveni în discuție Groenlanda, a fost: "Nu, subiectul este închis, este mort". Și este închis pentru că i s-a spus acestei administrații că nu este ceva care să fie în interesul Americii. Și nu este în interesul Americii să submineze un aliat NATO.

NATO a fost cea mai puternică alianță militară din istorie. A fost esențială nu doar pentru securitatea europeană, ci și pentru securitatea americană. Suntem foarte conștienți că singura dată când Articolul 5 a fost invocat a fost după ce Statele Unite au fost atacate, iar toți aliații noștri ne-au sprijinit în Afganistan. Există un sprijin bipartizan foarte puternic pentru NATO și pentru relațiile noastre transatlantice. Înțelegem că discursul secretarului Rubio a fost unul liniștitor, dar mai este mult de lucru și trebuie să continuăm în această direcție.

Voi spune însă că unul dintre lucrurile care m-au încurajat la Munchen a fost faptul că mulți dintre partenerii noștri europeni au vorbit despre importanța ca Europa să facă mai mult și să aloce mai multe fonduri pentru apărare, recunoscând că impulsul venit din partea administrației Trump și a NATO a contribuit la acest lucru. Sperăm ca, în urma acestor evoluții, să avem o relație mai puternică și mai sigură", a mai spus senatoarea.

Întrebată dacă un război comercial cu Europa ar putea împinge UE spre China, senatoarea a transmis că nu împărtășește politica tarifelor impuse de președintele Trump. "Mă îngrijorează faptul că, pe termen scurt, China încearcă să profite. Pe termen lung însă, cred că statele vor acționa în propriul interes. Este în interesul Americii și al Europei să continue relația comercială și să încheie mai multe acorduri comerciale".

În încheiere, a declarat că nu crede că va exista o nouă ordine mondială. "Dar cred că va fi una schimbată. Lumea este diferită față de acum 5, 10 sau 20 de ani - inteligența artificială, globalizarea, războiul din Ucraina, competiția cu China. Dacă nu ne adaptăm, vom rămâne în urmă. Sper să vedem o relație nouă, mai bună și mai puternică drept rezultat".

