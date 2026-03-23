Agenda președintelui Donald Trump privind "dominaţia energetică" primește un impuls, pe măsură ce guvernele din Asia se luptă să schimbe combustibilul din Orientul Mijlociu.

Războiul din Iran are un câştigător: industria de export a gazelor naturale din SUA

Exportatorii de gaze din SUA se numără printre cei mai mari beneficiari ai războiului președintelui Donald Trump cu Iranul, în timp ce guvernele din Asia se luptă să găsească alternative la combustibilul din Orientul Mijlociu, conform unei analize Washington Post.

Asia, mai dependentă decât alte regiuni de combustibilul care trece prin Strâmtoarea Ormuz, este zdruncinată de închiderea efectivă de către Iran a punctului cheie de blocare a strâmtorii și de atacurile iraniene asupra instalațiilor de gaze din Golful Persic, ca represalii pentru atacurile americano-israeliene.

Cererea de exporturi de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA este în creștere aici, cu masiva aprobare a administrației Trump, care profită de penurie pentru a stimula vânzările de gaze din SUA, chiar dacă cere ca alte guverne să intervină pentru a deschide strâmtoarea.

"Trebuie să vindem energie prietenilor și aliaților noștri, astfel încât să nu fie nevoiți să cumpere de la adversari, astfel încât să nu fie nevoiți să depindă de surse de energie care pot fi controlate", a declarat secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, săptămâna trecută la Tokyo, unde a anunțat acorduri energetice în valoare de 57 de miliarde de dolari cu furnizori din Asia. "Aceasta a făcut parte din politica de dominație energetică a președintelui Trump încă din prima zi."

Deși centrele de producție tehnologică din Taiwan, Japonia și Coreea de Sud au petrecut ani încercând să-și reducă dependența de gazele din Orientul Mijlociu, GNL-ul american a fost adesea considerat prea scump și transportat de prea departe pentru a fi o alternativă viabilă. Acest lucru a început să se schimbe anul trecut, când Trump a presat aceste guverne, amenințându-le cu tarife, să reducă deficitele comerciale cu SUA. Odată cu deteriorarea infrastructurii de gaze din Qatar, schimbarea este menită să se accelereze.

Cu toate acestea, deoarece capacitatea de export de gaze a SUA pe termen scurt este limitată, aceste încărcături au fost avantajoase, promițând un câștig neașteptat pentru companiile de gaze precum Cheniere și Venture Global, ale căror prețuri ale acțiunilor au crescut vertiginos.

Directorii ambelor companii au făcut donații majore în sprijinul lui Trump. Cheniere a respins o solicitare de comentarii. Venture Global nu a răspuns.

"Prețuri mari din motive de securitate - trebuie să acceptăm asta", a declarat Kuan-ting Chen, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Apărare Națională al legislativului din Taiwan, într-un interviu acordat joi.

Deși China este, de asemenea, un importator major de GNL, a reușit să atenueze șocul ofertei prin stimularea producției interne și a importurilor din Rusia. Nu este cazul vecinilor săi.

Taiwanul se bazează aproape în întregime pe combustibilul importat - inclusiv pentru industria sa de producție tehnologică intensivă în energie, care produce peste 90% din cipurile semiconductoare avansate din lume. O treime din GNL-ul său provine din Qatar și are cele mai mici rezerve de gaze din Asia de Est.

Oficialii taiwanezi spun că vor crește importurile de GNL din SUA începând din iunie, printr-un contract cu compania Cherniere, cu sediul în Texas. Noile acorduri semnate cu SUA ar crește cu mai mult decât dublu cota SUA din importurile de GNL ale Taiwanului de la 10% la 25% până în 2029, a declarat ministrul Afacerilor Economice, Kung Ming-hsin, în fața legislatorilor.

În mod similar, depinzând de gazul qatarez, Japonia și Coreea de Sud au semnat o serie de noi acorduri energetice cu SUA, inclusiv contracte multianuale de furnizare de GNL, au anunțat oficialii săptămâna trecută. Thailanda a declarat că solicită companiei Cheniere să crească livrările de GNL în baza unui contract existent.

Vânzătorii americani - care au căutat de mult timp să crească exporturile, în ciuda opoziției administrației Biden cu privire la preocupările climatice și la potențialul de creștere a prețurilor interne - pot maximiza operațiunile și amâna lucrările de întreținere pentru a satisface cererea crescută. Dar nu pot înlocui complet pierderea aprovizionării qatareze pe termen scurt, a declarat David Kang, șeful departamentului de cercetare pentru Japonia, Coreea și Taiwan la BloombergNEF. În schimb, aceștia vor beneficia de "marje mai largi și de un grad de îndatorare comercial mai puternic", a spus Kang.

Prețurile acțiunilor exportatorilor americani de gaze Cheniere și Venture Global au crescut joi în urma rapoartelor privind atacurile cu rachete iraniene asupra celui mai mare hub de gaze din Qatar ca capacitate de export, Ras Laffan. Glenfarne, principalul dezvoltator al unui proiect GNL din Alaska de 44 de miliarde de dolari, care a curtat agresiv investițiile asiatice, a declarat că a existat o creștere a interesului investitorilor. Taiwan, Coreea de Sud și Japonia sunt toate în curs de finalizare a angajamentelor.

"Există un interes real, în special având în vedere tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu în acest moment. Toată lumea ar dori ca [acordurile preliminare] să se transforme în acorduri pe termen lung", a declarat pentru Reuters Adam Prestidge, președintele Glenfarne Alaska LNG.

