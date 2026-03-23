România ar putea trimite militari pentru deminarea Strâmtorii Ormuz. Anunţul făcut de ministrul Apărării

România poate participa la dezescaladarea situaţiei din Strâmtoarea Ormuz cu ofiţeri de stat major, cu schimb de informaţii sau chiar ”cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de diminare”, după incidentele care au apărut în Marea Neagră, a anunţat, luni, ministrul Apărării Radu Miruţă. Acţiunile concrete vor fi stabilite "în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri", a mai adăugat şeful MApN.

de Redactia Observator

la 23.03.2026 , 13:45
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a fost întrebat, luni, despre intervenţia pentru securizazrea Strâmtorii Ormuz. "Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastră. Am căpătat ceva experienţă cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii, inclusiv cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de diminare", a precizat ministrul Apărării.

Radu Miruţă a explicat că acţiunile concrete vot fi realizate împreună cu partenetii internaţionali: "În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate". Întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, ministrul a afirmat că niciuna dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă.

"Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare", a mai declarat ministrul. 

România se alătură statelor care vor să participe la deblocarea Strâmtorii Ormuz

România se alătură Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei în eforturile de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz, a anunţat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan. Decizia a fost luată, potrivit preşedintelui, "pe fondul implicaţiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra pieţelor energetice globale, precum şi asupra economiei mondiale". "România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare", a mai transmis şeful statului.

Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore.

Japonia ar putea lua în considerare desfăşurarea forţelor sale militare pentru operaţiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, în cazul în care s-ar ajunge la un armistiţiu în războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, a declarat, duminică, ministrul de externe Toshimitsu Motegi

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran razboi orientul mijlociu radu miruta mapn stramtoarea ormuz
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat?
Observator » Ştiri politice » România ar putea trimite militari pentru deminarea Strâmtorii Ormuz. Anunţul făcut de ministrul Apărării
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.