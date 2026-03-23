Video Reacția Ungariei, după ce a fost acuzată că transmite Rusiei discuțiile din reuniunile UE

Premierul ungar Viktor Orban a condamnat luni presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe Peter Szijjarto, după ce ziarul Washington Post afirmase că acesta îi raportează în direct de la reuniuni ale UE omologului său rus Serghei Lavrov.

de Redactia Observator

la 23.03.2026 , 17:54
Reacția Ungariei, după ce a fost acuzată că transmite Rusiei discuțiile din reuniunile UE Reacția Ungariei, după ce a fost acuzată că transmite Rusiei discuțiile din reuniunile UE - Hepta

"Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei", a comunicat Orban într-un mesaj pe Facebook, adăugând că a cerut ministerului justiției de la Budapesta să ancheteze suspiciunile.

Cotidianul citat nu a menționat însă în articolul publicat sâmbăta trecută vreo interceptare a convorbirilor lui Szijjarto. Acuzațiile la adresa acestuia se bazau pe declarații ale mai multor foști și actuali oficiali europeni din domeniul securității.

Potrivit acestora, șeful diplomației ungare îl sună frecvent pe Lavrov în pauzele reuniunilor Consiliului Uniunii Europene, pentru a-i furniza relatări directe despre ceea ce se discută acolo.

Szijjarto a respins acuzațiile ca "teorii absurde ale conspirației" și a susținut că a fost șocat că "unul sau mai multe servicii de informații străine au recurs la o supraveghere cu cooperarea activă a unui jurnalist ungar".

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat la articolul menționat afirmând că "n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme". El a adăugat duminică pe platforma X că acesta este unul din motivele pentru care ia cuvântul doar când este strict necesar și nu spune decât strictul necesar.

Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a apreciat că ar putea fi vorba de înaltă trădare, pentru care pedeapsa poate merge până la închisoarea pe viață. "Conform informațiilor actuale, Peter Szijjarto colaborează cu rușii și trădează interesele ungare și europene", a afirmat el pe Facebook. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

