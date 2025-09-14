Antena Meniu Search
Reacția Bulgariei la drona intrată în România: Consolidăm flancul sud-estic al NATO

Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a dat asigurări, potrivit site-ului radioului public, că armata bulgară a adoptat toate măsurile necesare după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 16:28
Reacția Bulgariei la drona intrată în România: Consolidăm flancul sud-estic al NATO - Profimedia

"Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile",  a spus premierul bulgar.

"Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens", a adăugat premierul Rosen Jeliazkov.

Ministerul Apărării din România a anunţat sâmbătă seara că două avioane F-16 au fost trimise în misiune după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al ţării în timpul unui atac rus asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei. Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că piloţii de vânătoare erau pe punctul de a doborî drona, care zbura foarte jos, înainte de a părăsi spaţiul aerian al ţării în direcţia Ucrainei.

Guvernul bulgar a condamnat încălcarea spaţiului aerian al Poloniei, în urmă cu câteva zile, considerând că a fost vorba despre un act "neprovocat". Prim-ministrul Jeliazkov a descris ceea ce s-a întâmplat ca fiind o provocare absolut inutilă, care nu ajută la calmarea situaţiei dintre Rusia şi ţările Uniunii Europene, pe de o parte, şi dintre Rusia şi membrii NATO, pe de altă parte. "Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne uneşte în Coaliţia de Voinţă - că avem nevoie de garanţii serioase de securitate pentru Europa, astfel încât să fie clar că Uniunea are pregătirea şi capacitatea de apărare necesare pentru a preveni orice tentativă de provocare şi agresiune", a declarat Jeliazkov, citat într-un comunicat al Guvernului de la Sofia. 

