Reacția Europei la criza carburanților: Benzinăriile din Germania vor putea majora preţul doar o dată pe zi

Europa ia măsuri în lanț pentru a limita impactul scumpirii carburanţilor, din cauza războiului din Iran. Franța pregătește sprijin pentru companii, Germania interzice benzinăriilor să scumpească carburanții de mai multe ori într-o singură zi, Austria și Bulgaria intervin cu eliberarea din rezervele strategice și ajutoare pentru populație. Iar Slovacia majorează prețurile la motorină pentru străini.

Valul de măsuri pentru a limita criza carburanților în Europa apare în timp ce directorul companiei petroliere Shell a declarat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibili și energie chiar de luna viitoare, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă. Iar ministra germană a Energiei a transmis că deficitul s-ar putea instala spre finalul lunii aprilie sau în mai.

Franţa va anunţa măsuri pentru a contracara creşterea preţului la carburanţi

Franţa va prezenta în următoarele zile măsuri speciale pentru a contracara creşterea preţului energiei, a anunţat joi ministrul de Finanţe, Roland Lescure. Acesta a adăugat că Executivul pregăteşte măsuri de sprijin pentru sectoarele lovite puternic de majorarea costurilor, inclusiv firmele de transport şi din domeniul pescuitului, care au dificultăţi cu plata facturilor la energie.

Articolul continuă după reclamă

"În următoarele zile vom anunţa noile măsuri. Am luat deja măsuri pentru transportul de marfă, dar o vom face din nou într-un mod ţintit", a declarat Lescure, într-un interviu acordat postului de televiziune RTL. Oficialul a anunţat că luni ar putea avea loc o reuniune a miniştrilor de Finanţe, a miniştrilor Energiei şi a guvernatorilor băncilor centrale din Grupul statelor puternic industrializate (G7) pentru a discuta situaţia actuală.

Slovacia majorează preţul motorinei pentru străini, în pofida avertizărilor UE

Guvernul slovac a aprobat joi ca şoferii de autovehicule din străinătate să plătească 2,01 euro pe litrul de motorină, cu aproximativ 30% mai mult faţă de localnici, pentru a evita o penurie, în pofida avertizărilor venite din partea Comisiei Europene conform cărora această măsură este ilegală şi încalcă principiul egalităţii

Guvernul, format din populişti, social-democraţi şi ultranaţionalişti, dă asigurări că măsura este temporară şi o justifică prin dificultăţile de aprovizionare cu petrol ca urmare a închiderii conductei Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina. În plus, creşterea preţurilor carburanţilor din cauza războiului din Iran face ca mulţi şoferi din ţările vecine să vină să alimenteze în Slovacia, unde motorina este mai ieftină.

Ministrul de Finanţe, Ladislav Kamenicky, a explicat că se doreşte să se evite transformarea Slovaciei "într-un punct de tranzit economic din străinătate". Acest preţ al motorinei pentru şoferii străini a fost stabilit conform preţului mediu pentru acest combustibil în Republica Cehă, Polonia şi Austria, toate ţări vecine Slovaciei. Comisia Europeană a transmis că această măsură este discriminatorie şi contrară dreptului UE şi că "va lua măsuri legale adecvate" pentru a se asigura că Slovacia respectă normele comunitare.

Benzinăriile din Germania vor putea să majoreze preţurile doar o dată pe zi

Şi camera inferioară a Parlamentului german a aprobat joi măsurile destinate să frâneze creşterea preţurilor combustibililor în cea mai mare economie europeană. Benzinăriilor li se va permite să majoreze preţurile doar o dată pe zi, la ora locală 12:00, în timp ce pot reduce preţurile în orice moment. Încălcarea legislaţiei duce la amenzi de până la 100.000 euro.

De asemenea, legislaţia înăspreşte reglementările antitrust, pentru a spori transparenţa privind preţurile combustibililor. Noi măsuri sunt discutate în coaliţia de guvernare din Germania. De la începutul războiului din Iran, preţurile la benzină şi motorină au crescut constant în Germania şi sunt în prezent peste pragul de doi euro pe litru.

Economiştii se aşteaptă acum ca inflaţia în Germania să ajungă aproape de 3%, faţă de un nivel de 2% previzionat anterior. Ministrul Economiei şi Energiei, Katherina Reiche, anunţa în 11 martie că studiază posibilitatea înăspririi supravegherii antimonopol pentru a preveni potenţiale acorduri între operatorii de piaţă în vedere fixării preţurilor, care încalcă regulile privind concurenţa.

Austria dă undă verde pentru eliberarea a 325.000 tone de ţiţei din rezervele strategice

Parlamentul Austriei a aprobat miercuri eliberarea a 325.000 de tone de ţiţei din rezervele sale strategice, măsură ce face parte din iniţiativa lansată recent de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) pentru stabilizarea pieţei petroliere, după escaladarea războiului din Iran. Eliberarea acestei cantităţi de ţiţei, începând cu 1 aprilie, pentru o perioadă de şase luni, a fost adoptată în cadrul comisiei principale a Parlamentului cu majoritatea necesară de două treimi din voturi, a transmis Parlamentul.

În afară de deputaţii coaliţiei tripartite aflate la putere - conservatorii, social-democraţii şi liberalii - au votat în favoarea acestei măsuri şi ecologiştii -"Verzii", în timp ce formaţiunea ultranaţionalistă din opoziţie FPA a votat împotrivă. Volumul de ţiţei, echivalentul a 2,3 milioane barili, va fi oferit la preţul pieţei consorţiului energetic OMV, operatorul unicei rafinării din Austria, cu angajamentul că toată cantitatea de combustibili produsă va fi vândută exclusiv în ţară.

În prezent, Austria are pline rezervele strategice de petrol, acestea fiind suficiente pentru a acoperi consumul naţional timp de 90 de zile, un nivel care se va reduce în următoarele 11 zile dacă se utilizează tot petrolul pus la dispoziţie. Se estimează că eliberarea de ţiţei va avea loc în diferite faze. Prima constă într-o ofertă de 65.000 tone pentru OMV, în aprilie.

Austria a optat pentru oferirea de ţiţei şi nu de produse rafinate stocate pentru cazuri de urgenţă, considerând că "este mai bine pregătită în prezent comparativ cu 2022 (când invazia rusă în Ucraina a declanşat o altă criză energetică)", a afirmat ministrul Economiei, conservatorul Wolfgang Hattmannsdorfer, în faţa parlamentarilor. După ce a subliniat că securitatea aprovizionării energetice este "o prioritate absolută", ministrul a menţionat, însă, că în acest moment este încă timp pentru rafinarea ţiţeiului cu scopul de a obţine produse rafinate, precum benzina şi motorina.

Bulgarii cu venituri mici vor primi un ajutor de stat în valoare de 20 de euro

Circa 1,1 milioane de bulgari cu venituri brute sub 652 de euro vor primi 20 de euro pe lună sub formă de ajutor de stat începând de joi, pentru a compensa creşterea preţurilor la combustibili. Măsura a fost anunţată după ce preţul de vânzare la pompă al motorinei s-a menţinut peste pragul de 1,6 euro pe litru timp de trei zile consecutive, a anunţat guvernul bulgar.

De această măsură vor beneficia cei care nu depăşesc acest prag de venit şi deţin sau au în leasing un vehicul. În plus, Ministerul Finanţelor a anunţat că revizuieşte marjele de profit ale benzinăriilor pentru a preveni "comportamente speculative". Guvernul de la Sofia a anunţat încă de la jumătatea lunii martie că va lua măsuri în cazul unei creşteri a preţurilor şi a indicat că în zilele următoare va aproba şi ajutoare pentru companii.

Primii care au propus un plan masiv de a contracara creşterea preţurilor la energie au fost spaniolii. Premierul Pedro Sanchez a anunţat săptămâna trecută o serie de 80 de măsuri cu un buget de 5 miliarde de euro vizând lupta împotriva efectelor războiului din Iran şi promiţând în special "o reducere drastică" a fiscalităţii asupra energiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰